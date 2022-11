Desmintió una de las técnicas del “encantador de perros” Cesar Millán y se hizo viral

escuchar

Thomi es un francés que se desempeña como adiestrador de perros. Es así que todos los días comparte en sus redes sociales un nuevo secreto para ayudar a sus seguidores a tener una mejor relación con sus mascotas. En uno de los últimos videos que publicó, dio su opinión respecto de las técnicas que utiliza el experto Cesar Millán. En ese sentido, criticó el sistema empleado por el famoso “encantador” de canes en todo el mundo y se hizo viral.

El creador de contenido reaccionó a un video del programa de Millán, en el que intentó dominar a un perro de raza Dachshund, conocido popularmente como “salchicha”. Luego de ver cómo fue tratado el canino, decidió hacer una publicación para expresar su descontento hacia Millán. “Es, tal vez, el adiestrador más famoso del mundo, pero eso no significa que todo lo que dice es verdad”, dijo Thomi respecto a su colega.

La dueña de un perro aparentemente agresivo requirió los servicios del experto para controlarlo. Es por eso que Cesar acudió a la casa de la mujer para intentar enseñarle cómo adiestrar a su mascota. Pero, cuando intentó tocarlo, el can se le lanzó a la mano y lo atacó con los dientes.

Lo que un tiktoker dijo para contradecir a Cesar Millán

En ese preciso instante, el entrenador tomó al can por el cuello, lo tiró de manera abrupta al suelo y después lo presionó contra la alfombra para que no pudiera moverse. “No debes soltarlo ahora… Tenemos que esperar hasta que el cerebro se relaje”, dijo Millán mientras le explicaba a la mujer.

Lo que el entrenador esperaba era que la dueña tuviera un semblante de superioridad hacia el animal en la siguiente ocasión que ocurriera una situación parecida. El objetivo era demostrarle al perro que había jerarquías y que no podía actuar de forma agresiva ante ninguna circunstancia.

La contradicción del domador de perros que se hizo viral

Después de ver el consejo de su colega, Thomi no resistió el enojo y se lanzó contra él. Lo primero que quiso recalcar es que en ningún momento se debe actuar con violencia sobre un perro. No solo porque no es correcto, sino porque eso propiciará que el can se vuelva aún más agresivo.

“Intenta corregir a los perros en un par de horas o días, cuando cualquier adiestrador profesional sabe que se necesitan meses o hasta años para poder disminuir este tipo de comportamientos”, dijo en un video de su cuenta en TikTok.

El momento en el que Cesar Millán interactúa con el perro que intenta adiestrar @ninjaskadi/TikTok

En ese sentido, criticó que César intentara educar a las mascotas mientras había varias cámaras y luces profesionales a su alrededor: “No puede ser un buen momento para adiestrar… El perro ya está estresado, nervioso, así que pasa lo que tiene que pasar, le muerde la mano. Cuando un can muerde a un humano, es porque es su último recurso para hacerle entender que tiene miedo”, consideró.

El video de la contradicción ya acumuló 2,4 millones de reproducciones y miles de comentarios, aunque la mayoría eran de personas que defendieron a Millán. “Amiguito, lo que diga Cesar Millán es palabra santa”; “Él no buscaba solucionar problemas en un rato, siempre los llevaba a su casa un tiempo para entrenar con él y su manada”; “Me gustas mucho, pero, con César no te metas”, le escribieron.

