Detenciones de turistas en la frontera de Estados Unidos: lo que los visitantes deben saber

En los últimos meses, algunos viajeros extranjeros tuvieron dificultades al intentar ingresar a Estados Unidos con fines turísticos. Algunos de ellos sufrieron deportaciones inmediatas y otros atravesaron estancias prolongadas en centros de detención migratoria. Esto generó controversias en la comunidad internacional y dudas sobre las políticas fronterizas y los requisitos para visitar el país norteamericano.

Arresto de turistas en la frontera cuando querían ingresar a EE.UU.

Según The New York Times, en las últimas semanas, una gran cantidad de visitantes internacionales que intentaban ingresar a Estados Unidos desde otros países descubrieron en los puestos de control fronterizos que no podrían ingresar al país norteamericano.

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a turistas en la frontera cuando querían ingresar Freepik

Una mujer británica de 28 años fue retenida en un centro de detención en el estado de Washington durante tres semanas. Intentó cruzar desde Canadá, pero surgieron dudas sobre la validez de su visa. Finalmente, fue enviada de regreso a su país sin poder completar su viaje.

Días antes, dos ciudadanos alemanes fueron deportados tras ser retenidos en San Diego, California. Ambos intentaban ingresar desde México y desconocían las razones precisas de su arresto. Relataron que pasaron varias semanas en un centro de detención antes de ser enviados nuevamente a su país de origen.

fueron deportados tras ser retenidos en San Diego, California. Ambos intentaban ingresar desde México y desconocían las razones precisas de su arresto. Relataron que pasaron varias semanas en un centro de detención antes de ser enviados nuevamente a su país de origen. En la frontera con Canadá, un mochilero galés pasó casi tres semanas en un centro de detención antes de regresar a su casa esta semana.

Este tipo de detenciones que trascendieron a la prensa norteamericana provocaron preocupación en diferentes sectores. Las autoridades migratorias detallan en su página web cuáles son los requisitos que deben cumplir los turistas que deseen ingresar a Estados Unidos.

En el último tiempo algunos turistas extranjeros fueron enviados nuevamente a sus países de origen TOLGA AKMEN - AFP

Sin embargo, en repetidas ocasiones, han señalado que el simple hecho de contar con documentos de viaje no garantiza el ingreso, ya que insisten en que cada caso es evaluado individualmente y que los agentes fronterizos tienen discreción para negar la entrada si encuentran inconsistencias.

Qué se necesita para ingresar como turista a Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) explica en su página web que todo visitante que desee ingresar debe contar con la documentación adecuada. Para la mayoría, esto implica una visa de turismo o negocios. Algunos viajeros pueden estar exentos de este requisito si provienen de países incluidos en el Programa de Exención de Visa.

Los pasajeros podrían demorar mucho menos tiempo en los trámites aeroportuarios Freepik - Archivo

Asimismo, la agencia indica que en caso de no requerir visa, se debe obtener una autorización electrónica de viaje antes de abordar un vuelo. Este trámite permite a las autoridades revisar antecedentes y posibles riesgos antes de la llegada al país norteamericano. Sin esta autorización, el ingreso será denegado.

Al llegar a un punto de entrada, un oficial de aduanas realiza una entrevista breve. Pregunta sobre los motivos del viaje, la duración de la estancia y el alojamiento previsto. Si hay respuestas inconsistentes o sospechas, la entrada puede ser rechazada inmediatamente.

un oficial de aduanas realiza una entrevista breve. Pregunta sobre los motivos del viaje, la duración de la estancia y el alojamiento previsto. Si hay respuestas inconsistentes o sospechas, la entrada puede ser rechazada inmediatamente. Los viajeros que planean permanecer más tiempo del autorizado deben solicitar una extensión antes del vencimiento de su estadía. Esto se gestiona a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y requiere la presentación de documentación específica.

Para menores de edad, las reglas incluyen requisitos adicionales, según detalla el gobierno de Estados Unidos en su página. Los niños y bebés deben contar con pasaporte válido y, en algunos casos, con una carta de consentimiento firmada por sus padres o tutores. Esto es especialmente importante si viajan sin la compañía de ambos progenitores.

Con respecto a las aerolíneas, estas pueden exigir documentación adicional para menores que viajan solos. Algunos requieren formularios específicos y el pago de un servicio de acompañamiento. La persona que recoge al menor en destino debe presentar identificación válida.