Día de la Virgen de Guadalupe: la preocupación de los migrantes de Illinois en medio de las redadas

La cercanía al viernes 12 de diciembre, día en el que se conmemora a la Virgen de Guadalupe, llega en medio de un clima de inquietud entre la comunidad migrante. Mientras miles de fieles acuden al santuario en Des Plaines, Illinois, incrementa el temor tras una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la localidad vecina de Elgin, el sábado 6 de diciembre.

El impacto del operativo en Elgin y el temor que dejó entre los vecinos

El operativo del ICE del fin de semana tuvo impacto en la comunidad. Al respecto, el reverendo Ezequiel Sánchez, rector del Santuario, dijo que su meta es “tener un evento seguro”, sin ningún tipo de experiencia violenta por parte de agentes federales.

“La única manera como un agente de ICE puede venir es teniendo una orden de detención para una persona”, agregó el religioso.

El Santuario de la Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines guadalupegifts.com

Una vecina, quien prefirió permanecer en el anonimato, dijo en diálogo con Telemundo que tenía miedo de salir tras el operativo: “Nunca imaginé que aquí donde yo vivo en mi residencia vinieran hacer eso”.

Testigos relataron que agentes del ICE usaron gas lacrimógeno y gas pimienta sin previo aviso, mientras que la escena se desarrolló en medio del caos, gritos y confusión.

Un violento operativo en Elgin despertó el temor en la comunidad (foto ilustrativa) Archivo

Memphis Noticias informó que el ambiente se volvió tenso cuando vecinos salieron de sus casas al notar la presencia policial en la zona. “Solo escuchamos los gritos y luego el ardor en los ojos. Nadie nos advirtió nada”, relató un testigo.

Sin embargo, a pesar del miedo que produjo el suceso del sábado pasado, actualmente miles de feligreses comenzaron a llegar al santuario en Des Plaines para venerar a la Virgen Morena.

Estrategias comunitarias para combatir al ICE en las iglesias

El Centro de Información, que asiste a inmigrantes en Elgin, Carpentersville y Hanover Park, anunció que realizará presentaciones en las iglesias para reforzar el conocimiento de derechos.

Su directora ejecutiva, Dianha Ortega, lo resumió: “Para que todas las iglesias en nuestra comunidad sepan qué hacer por si regresa ICE”.

“Basta de difamaciones”: el DHS niega las redadas del ICE en iglesias

De acuerdo con Religion News Service, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) había sido acusado de planear redadas contra migrantes en iglesias a finales de noviembre. Sin embargo, eran rumores.

El DHS asegura que el ICE no hace redadas en iglesias Flickr/Usicegov

“Basta de difamaciones”, dijo la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado citado por el medio.

“El ICE no realiza redadas en iglesias, sin importar si es temporada navideña o no. Esto es solo otra narrativa falsa para intentar demonizar a nuestros valientes agentes del ICE, quienes enfrentan un aumento del 1000% en las agresiones y del 8000% en las amenazas de muerte”, aseguró.

No obstante, McLaughlin no descartó el ingreso del ICE a un templo religioso. “Si un delincuente extranjero ilegal peligroso huyera a una iglesia, o un delincuente sexual infantil estuviera trabajando como empleado, podría haber una situación en la que se realice un arresto para proteger la seguridad pública”, dijo.