Día del Niño en México vs. Día del Niño en EE.UU.: ¿por qué hay fechas distintas?

Cada 30 de abril, México conmemora el Día del Niño a nivel nacional. Y si bien es una fecha profundamente arraigada en el país, contrasta con sus equivalentes en naciones como Estados Unidos, en donde el festejo no solo no es “oficial”, sino que también puede pasar inadvertido.

En algunas comunidades rurales de México, el Día del Niño no solo se celebra con juegos y regalos, sino que también se aprovecha para realizar campañas de salud Pexels

La niñez en México y los orígenes para celebrarla el 30 de abril

La celebración del Día del Niño en México comenzó en el año 1924, cuando el entonces presidente Álvaro Obregón y su secretario de Educación, José Vasconcelos, establecieron el 30 de abril como una jornada nacional dedicada a la infancia. Esta iniciativa surgió como parte de un esfuerzo por resaltar la importancia de las infancias en el desarrollo del país (es indispensable considerar que, en aquella época, México buscaba reconstruirse tras la Revolución Mexicana).

Por otra parte, la elección del 30 de abril fue un movimiento estratégico: se trata de una fecha cercana al final del ciclo escolar de primavera, lo cual permitía que las escuelas celebraran a los niños justo antes del 1° de mayo (Día del Trabajo) cuando la mayor parte de los hogares tienen el día feriado.

Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas no se firmó sino hasta 1959 para propiciar conmemoraciones en pro de las infancias, México reconocía los derechos de los niños como un asunto fundamental. En dicho contexto, la educación, el cuidado y el bienestar infantil pasaron a formar parte de la agenda política nacional desde hace más de un siglo.

México fue uno de los primeros países del mundo en institucionalizar una fecha nacional para celebrar a la infancia Pexels

Celebración del Día del Niño en Estados Unidos

A diferencia de México, Estados Unidos no tiene una fecha oficial y universal para el Día del Niño. A pesar de que en el siglo XIX existieron intentos de establecer un día nacional dedicado a la infancia, estos no lograron consolidarse como una celebración oficial (feriada o no).

Sin embargo, en los últimos años, algunas iglesias y organizaciones sociales comenzaron a promover lo que hoy se conoce como el National Children’s Day, mismo que se celebra el segundo domingo de junio.

Esta versión estadounidense del Día del Niño tiene un enfoque más espiritual y familiar. En esencia, es una fecha para reflexionar sobre el papel de los niños en la sociedad y para fomentar su bienestar.

El Día del Niño en México se celebra con fiestas dentro de las escuelas, e incluso, en muchas de ellas es un día sin clases Pexels

No obstante, dado que Estados Unidos tampoco reconoce oficialmente el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño (fecha propuesta por la ONU), la percepción colectiva tiende a prescindir de celebraciones similares si no provienen de parte de una comunidad religiosa y/o de organizaciones más locales.

Como consecuencia de lo anterior, en muchas partes de la Unión Americana, el Día del Niño pasa sin grandes celebraciones ni actos oficiales.

El Día del Niño es una oportunidad para reafirmar los derechos de la infancia y para ofrecer actividades recreativas Pexels

Las conmemoraciones por el Día del Niño en Estados Unidos tienen su origen con el expresidente, Ronald Reagan, quién emitió la proclamación 451 en 1982, la cual señalaba que el 8 de agosto sería declarado como el National Children’s Day, a fin de reconocer el valor y la importancia de las infancias.

Un par de años más tarde, en 1995, fue Bill Clinton quien tomó la decisión de mover la fecha, la cual debería ser conmemorada el 8 de octubre, a partir de es mismo año. Sin embargo, fue con la llegada de George Bush en 2001, que se determinó regresar la fecha a su origen en el mes de junio, la cual se ha mantenido desde entonces.

La celebración del Día del Niño en Estados Unidos, se ha quedado vigente como el segundo domingo de junio, por lo que este 2025 se llevará a cabo el 8 del mes. Una fecha que coincide con las celebraciones del Día del Padre, las cuales se llevan a cabo el tercer domingo del mes, es decir, una semana después del National Children’s Day.