Día del Orgullo LGBT: Anderson Cooper describió cómo Richard Gere lo ayudó a descubrir que era gay

Descubrir la orientación sexual puede ser diferente para cada persona. Hay quienes aseguran que siempre lo supieron, mientras que para otros ocurre algún hito que marca la diferencia. El reconocido periodista de la cadena CNN, Anderson Cooper, reveló cómo ver al actor Richard Gere lo ayudó a descubrir y decir que era gay, cuando tenía 11 años.

En una entrevista en el programa de Andy Cohen, Anderson Cooper dijo que su madre, Gloria Vanderbilt, tenía varios amigos que eran gays declarados, como Gore Vidal, Truman Capote o el fotógrafo Paul Jasmín. Un día, cuando el presentador tenía 11 años, Paul lo llevó con su novio a ver un espectáculo de Broadway en el que Richard Gere interpretaba a un hombre homosexual. Se trataba de la obra “Bent”, que se centra en dos hombres gays en un campo de concentración.

“Y este era Richard Gere en 1977. Era tan hermoso. Y yo estaba allí, mi madre no había ido. Solo éramos dos amigos homosexuales de mi mamá y yo”, siguió mientras revelaba más detalles.

Anderson Cooper dice que Richard Gere lo ayudó a darse cuenta de que era gay

La primera escena muestra a un hombre que se levanta desnudo de la cama y se pone el uniforme tras haberse acostado con otro hombre la noche anterior. Mientras la veía, según el relato de Anderson Cooper, solo podía decir una cosa: “Oh Dios mío, soy gay. Soy totalmente gay”.

El fotógrafo se había vuelto amigo de Richard porque le había hecho algunas capturas para American Gigolo, así que fueron a los camerinos, en donde el actor estaba sin camisa. Lo que ocurrió ahí fue una segunda confirmación para ese niño que después se convirtió en uno de los presentadores más destacados de la televisión estadounidense.

“Quería que me autografiara, pero no podía dejar de mirar su pecho”, agregó. Su historia no se detuvo: ese niño creció y se abrió carrera y camino en la industria de las noticias, hasta que un día le tocó estar frente a Richard Gere y decidió no dejar pasar la ocasión para revelarle todo: “Saqué la playbill y le conté todo. Le pedí que lo firmara y le hizo gracia”, detalló.

Los hijos de Anderson Cooper

El también escritor y ganador del premio Emmy anunció en febrero de este año el nacimiento de su segundo hijo, Sebastian Luke Maisani-Cooper, a través de su programa en CNN, al igual que lo había hecho en 2020, cuando nació Wyatt, su primogénito.

Anderson Cooper y su hijo Instagram

“Incluso sus hipos ocasionales son, para mí, adorables. En general, solo duerme y come, pero ya parece un muchachito sabio y reflexivo”, dijo Cooper en ese momento, quien es el hijo menor del escritor Wyatt Emory Cooper y de la artista y diseñadora Gloria Vanderbilt.

El presentador habló de la paternidad compartida de su hijo, que nació por vientre de alquiler y cuenta con el apoyo de su expareja y amigo, Benjamin Maisani.

“Wyatt nos llama papá a los dos, a Benjamin y a mí. Somos una familia. Benjamin está en proceso de convertirse también en padre de los dos niños de forma legal, para que puedan tener los apellidos de los dos”, añadió.