El último deseo de la abuela de Thalía que falleció, según contó Laura Zapata

Laura Zapata sabía que había algo que podía terminar su relación cordial con Thalía y, ahora que se despidió de su abuela, Eva Mange, los vínculos podrían cortarse. De las cuatro mediohermanas que tiene: Ernestina, Gabriela, Federica y Thalía Sodi, la cantante es la única con la que tiene una comunicación constante, mientras que con las demás mantiene un pleito de hace años y, como ella misma ha dicho en varias entrevistas, “prefiere no saber de ellas”.

Estos problemas con las hermanas Sodi podrían terminar alejando a las hermanastras. En marzo, Laura declaró que el vínculo que tenían era precisamente su abuela doña Eva Mange, quien falleció el pasado 24 de junio, a los 104 años.

Thalía celebró en enero el cumpleaños número 104 de su abuela, Eva Mange (Instagram/@thalia)

En una entrevista con Inés Moreno, la actriz dijo: “Cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente la relación se rompa para siempre”.

Thalía y Laura Zapata ya han tenido enfrentamientos. Habían pasado años sin hablarse, hasta que en 2018 se reencontraron en el cumpleaños de doña Eva y sus vínculos fueron cordiales. También descubrieron juntas el maltrato del que su ser querido era víctima en un prestigioso asilo de ancianos.

Fue Laura Zapata quien vio por los últimos años de su abuela y sostuvo que Thalía fue la única de las hermanas Sodi que estuvo pendiente de ella y que la ayudaba con los gastos. Incluso viajaba a México para las fechas importantes, como el cumpleaños de doña Eva. En el último, el número 104, Laura le dijo a los medios que Thalía le cantó “Las Mañanitas”.

Thalía, la gran ausente en el funeral de su abuela

Doña Eva falleció por causas naturales, que no habrían sido consecuencia directa del maltrato que sufrió hace años en el asilo en el que vivía. Este domingo celebraron su funeral en Ciudad de México, antes de la cremación de los restos, que había sido su última voluntad. Thalía fue la ausente en la ceremonia, pero se despidió de su abuela en Instagram y la describió como “un titán inamovible”.

Laura Zapata y su abuela, Eva Menge Instagram

Por su parte, Laura no explicó la razón por la que su mediahermana no estaba en la ceremonia, pero cuando la prensa le preguntó, respondió con un tono cortante: “Pregúntenle a ella”. Por sus palabras, parece que entre ambas se ha vuelto a producir el distanciamiento.

Tras el funeral, Laura estuvo acompañada de su hijo y varios amigos y liberó 104 mariposas, en honor a cada año de vida que doña Eva cumplió. “Abuela chula, vuela alto, mi reina santa. Dios te bendiga, gracias por todo”, le dijo como despedida.

Laura Zapata libera 104 mariposas

¿Quién es Laura Zapata?

Laura Zapata es una actriz, cantante, productora y escritora que nació de la relación de Yolanda Miranda Mange y Guillermo Zapata Pérez de Utrera. Sin embargo, fue doña Eva quien la crio. Su mamá se casó otra vez con Ernesto Sodi Pallares, con quien tuvo a otras cuatro hijas. Y, desde la infancia, su vida fue difícil, ya que su padrastro jamás la aceptó.

“Era una persona que no me quería. Mi mamá se casó con él cuando tenía tres años. Él me lo hizo saber, sentir, me lo dijo”, explicó Zapata en una entrevista en 2018. Ella no vivía en la casa de su familia, sino que se crio con su abuela, pero añoraba estar con sus hermanas.

La relación se fracturó con el secuestro que Zapata y Ernestina Sodi sufrieron en el 2000. La actriz estuvo privada durante 10 días por el grupo delictivo “Los Tiras”. No obstante, Ernestina hizo un libro, Líbranos del mal, en el que señaló a Zapata como la responsable del secuestro.

La última ocasión en la que todas coincidieron fue en el funeral de su madre en 2011.