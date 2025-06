Diáspora iraní en Los Ángeles sueña con "cambio de régimen" tras ataques de EE.UU. a Irán

En su tienda de comestibles en "Tehrangeles", el barrio iraní de Los Ángeles, Mohamed Ghafari está angustiado por su familia que vive en Irán después de que Estados Unidos bombardeara sitios nucleares iraníes el fin de semana.

Pero entre los dátiles, las ciruelas pasas y los pistachos, este comerciante también acaricia la esperanza de un "cambio de régimen" en su país natal.

La República Islámica "no es capaz de proveer alimentos al pueblo persa", se queja este septuagenario, que se fue a estudiar al extranjero unos años antes de la revolución de 1979 en Irán y nunca regresó.

"Si la gente (allá) estuviera contenta de cambiar el régimen, yo también lo estaría", dice.

"Todos estaríamos contentos", responde Fereshteh, una de sus clientas, una jubilada que solo quiere dar su nombre por temor a represalias, como muchos en el barrio.

Para ella, "Donald Trump es un héroe".

El presidente estadounidense ordenó este fin de semana ataques contra tres sitios nucleares iraníes, en un apoyo sin precedentes a Israel en su ofensiva contra Irán.

Aunque el mandatario aseguró haber actuado "para detener la guerra", también mencionó otras opciones.

"Si el actual régimen iraní es incapaz de DEVOLVER A IRÁN SU GRANDEZA, ¿por qué no debería haber un cambio de régimen?", se preguntó Trump en su plataforma Truth Social el domingo por la noche.

El martes, sin embargo, negó que busque derrocar el liderazgo iraní bajo el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989 y acusado de violaciones de los derechos humanos y de reprimir brutalmente la disidencia.

"Si hubiera (un cambio de régimen), lo habría, pero no, no lo quiero. Me gustaría ver que todo se calmara lo más rápido posible", declaró Trump.

"Un cambio de régimen lleva al caos, e idealmente no queremos ver tanto caos", afirmó.

- "Enviar tropas" -

Sin embargo, esa idea resuena con fuerza en esta zona de Los Ángeles, donde viven cerca de 200.000 iraní-estadounidenses. La metrópolis californiana es el principal centro de la diáspora iraní en el mundo.

Muchos de sus miembros viven en el oeste de la ciudad, cerca del campus de la universidad UCLA. Lleno de tiendas orientales, comercios de alfombras y librerías con textos en farsi, el barrio es conocido como "Tehrangeles" o "Little Persia".

Muchos inmigrantes aquí provienen de minorías perseguidas en Irán -judíos, cristianos o asirios-, hostiles al poder de los clérigos.

"Es hora de que el pueblo iraní se levante, porque en este momento el régimen es muy débil", apunta Fereshteh, de confesión judía y exiliada de Irán desde los años 1980, durante la guerra entre su país e Irak.

Trump llegó al poder en enero con la promesa electoral de concentrarse en Estados Unidos. Pero entre los clientes de la tienda, algunos desearían que llevara su intervención en Irán más lejos.

"Deberíamos enviar tropas allá", dice Mehrnoosh, una mujer de 45 años que llegó a Estados Unidos en 2010. "La gente está de manos atadas", sostiene. "El régimen mató a muchos iraníes hace tres años durante las manifestaciones tras la muerte de Mahsa Amini", una estudiante arrestada por una supuesta infracción del código de vestimenta islámico. - "¿Vale la pena?" - En la terraza del restaurante "Taste of Tehran" (El sabor de Teherán), John espera sin embargo que Estados Unidos deje de intervenir después de sus fracasos en Irak y Afganistán. "El cambio por la fuerza nunca compensa. (...) El cambio tiene que venir desde dentro, por la gente, para la gente, y aún no hemos llegado a ese punto", suspira este ingeniero de 68 años, quien también desea permanecer en el anonimato. Estados Unidos anunció el lunes un alto el fuego entre Israel e Irán, en guerra desde el 13 de junio. Eso fue un alivio para John, que había hablado con su tía unas horas antes por teléfono. Ella había huido de Teherán hacia el noroeste del país para escapar de los bombardeos israelíes. El conflicto hasta ahora ha dejado más de 400 muertos en Irán y 24 en Israel, según las autoridades de ambos países. "¿Vale la pena? ¡Para nada!", dice John, quien ya perdió a sus abuelos bajo las bombas durante la guerra entre Irán e Irak. "Mi deseo es que todo esto termine pronto". rfo/vgu/ad/mel