El bar de Nueva York que tiene un detalle que muchos no van a creer

Cada lugar de Estados Unidos tiene una historia que encierra secretos y curiosidades más antiguas de lo que se piensa. Nueva York también es así y hay un rincón que sobresale por un detalle increíble. Se trata del que podría considerarse como el primer restaurante-bar de América. Se fundó en 1668, en el pequeño pueblo de Tappan, que hoy es parte del estado. The Old 76 House no es solo un punto de encuentro que continúa vigente, sino que es un pedazo del pasado que se niega a morir. Fue cuartel temporal durante la Guerra de Independencia para el General Benedict Arnold y George Washington, así como prisión para el célebre espía John André.

Podría considerarse que Nueva York alberga la taberna más antigua de América, al menos así lo reconoce la propia página web del establecimiento. De acuerdo con Only in your state, este sitio es tan histórico que existe antes de que se formara el estado.

Quienes visitan Nueva York tienen algunas ideas preconcebidas sobre lo que encontrarán: un balance entre el lujo y la modernidad en los panoramas, con algunos paisajes en los que predominan los rascacielos de infarto. También se aprecian algunos edificios más tradicionales que adornan las calles de Manhattan, pero a veces hay que mirar más allá, hacia otros lugares del estado.

Si se hace un recorrido por cualquier lugar de esta región se sabe que se encontrarán fascinantes sitios históricos, pero hay algunos que lo son mucho más. En el condado de Rockland se encuentra este bar que ha tenido más tiempo que las fronteras actuales.

La historia de The Old 76 House se remonta a 1688, por lo que es uno de los puntos más antiguos para comer y beber en el país. La propiedad está en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos y sus comensales pueden sentirse famosos y alardear de tomar una copa en la misma barandilla que George Washington cuando pasó por ahí durante la guerra.

La decoración es similar, se niega a sentir el paso del tiempo y parece haber quedado atrapada, con detalles de madera que le dan vida al edificio, así como acogedoras chimeneas que evocan la nostalgia.

El menú de The Old 76 House

En Trip Advisor sobresalen algunas partes del menú de la taberna que ofrece comidas y cenas. También hay platos muy particulares, como la salchicha de jabalí y empanadas de cocodrilo.

Mientras se come, también se puede dar un viaje por algunos episodios importantes para los estadounidenses. En la Guerra de Independencia Americana, los patriotas se reunían ahí, al igual que otros líderes famosos, por lo que la historia rodea por dondequiera que se mire.

The Old 76 House sirvió como cuartel del general Nathanael Greene y también como prisión improvisada para John André antes de su juicio, que tuvo lugar en la iglesia Reformada de Tappan. Finalmente, fue ahorcado por su traición, por lo que hoy se conoce como Andre Hill.

A través de un viaje al pasado, Renact comparte que este es uno de los muchos sitios donde los Padres Fundadores se sentaron y discutieron tácticas y estrategias que llegaron a definir la Revolución Americana.

Los momentos históricos más recientes en The Old 76 House, rememora el medio citado, incluyen aparecer en varias escenas de la primera temporada de Los Soprano, y en la película Madrastra, protagonizada por Susan Sarandon y Julia Roberts.

