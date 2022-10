Dijo que renunciaba y recibió un trato de uno de sus jefes que la descolocó: “Frente a todo mi equipo”

escuchar

Los empleados han encontrado una plataforma para contar sobre las experiencias laborales de pesadilla, una advertencia para futuros trabajadores y un riesgo para las empresas que cada vez son más susceptibles a volverse un caso viral movido por las injusticias.

La usuaria @sophiazp5 publicó un clip en TikTok donde se queja del maltrato que recibió de sus superiores cuando decidió renunciar al trabajo en el que se encontraba, lo que ella califica como algo que nunca había escuchado en el entorno del mundo corporativo.

Una usuaria de TikTok cuenta la pesadilla que vivió cuando renunció a su trabajo

De acuerdo con su testimonio, ella les envió un correo a sus empleadores, quienes además la habían guiado en la empresa, para informarles que dejaría el puesto en dos semanas. En lugar de recibir una respuesta positiva, obtuvo faltas de respeto.

“Mi alta gerencia me insultó públicamente frente a todo mi equipo”, expresó y explicó que, pese a que desde tiempo atrás capacitó al personal y esperó a que terminara la temporada alta para hacer el anuncio, sus jefes le respondieron con condescendencia y molestos por el aviso.

Cuando le ofrecieron quedarse aproximadamente un mes más, ella dijo que lo pensaría. Sophia dice que se sintió decepcionada porque a partir de este conflicto pudo conocer realmente a dos personas que tenían su admiración y que además habían sido sus mentores en el corporativo. “El director de operaciones me llamó esa noche para insultarme más. Estoy angustiada porque admiraba a estos dos hombres y así es como me tratan”.

Finalmente, confirmó que no se quedaría en el cargo hasta finales de noviembre, pero los maltratos continuaron. No conformes con la incomodidad que ya le habían hecho sentir, sus superiores convocaron a una reunión sin informarle el motivo y reunieron a los 25 integrantes del equipo de trabajo de Sophia.

“Bueno, la llamada era sobre mí”, dijo sobre el momento en que descubrió que solo estaban ahí para hacerla sentir mal y argumentar respecto a lo que consideraban deficiente de su trabajo. Incluso señalaron que varios de los presentes podrían sustituirla sin problema.

En la reunión, estuvieron presentes el director ejecutivo y el director de operaciones del corporativo. “Crearon una narrativa sobre por qué me voy, entre las razones: que no encajaba bien, no podía soportar la presión”, describió. Los superiores buscaron avalar su testimonio exhibiendo asuntos personales para, a toda costa, justificar sus actitudes, según lo que ella relata.

Este caso es uno de tantos que se denuncian a diario en TikTok, una plataforma a la que han recurrido cientos de empleados para exhibir las malas prácticas en el ámbito laboral SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Los usuarios que llegaron a la historia de Sophia la apoyaron en el momento complicado que atravesó hace unos días: “Qué regalo te ha dado el universo al quitarlos de tu camino. Han mostrado lo que realmente son. ¡Un nuevo inicio!”; “Míralo de esta forma, ellos no te avergonzaron. Solo mostraron a cada uno de los empleados lo que piensan sobre todos”.

Otros expresaron que este hecho debía servir como advertencia para sus compañeros porque es posible que vivan algo similar en el futuro: “Si yo fuera otro empleado viendo que esto le pasa al empleado que me entrenó, saldría corriendo”.

En Estados Unidos no es obligatorio informar a las empresas con esa anticipación sobre la salida, sin embargo, ella quiso hacerlo a manera de cortesía.

