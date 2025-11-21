Director del equipo Mercedes F1 vende 15% de participación al CEO de CrowdStrike

LAS VEGAS (AP) — El director del equipo Mercedes y copropietario Toto Wolff ha vendido el 15% de su participación en el equipo de Fórmula uno a George Kurtz, el CEO y fundador de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike.

Mercedes afirmó que el acuerdo convierte a Kurtz en copropietario del equipo, que está valorado en US$6.000 millones. Wolff era uno de los tres propietarios iguales junto a Mercedes-Benz e INEOS.

El acuerdo se anunció antes del Gran Premio de Las Vegas el sábado por la noche, donde el piloto de Mercedes, George Russell, es el ganador defensor de la carrera.

Kurtz se convertirá en asesor tecnológico de Mercedes, además de unirse al comité estratégico del equipo junto a Wolff, el presidente de Mercedes-Benz, Ola Kallenius, y el fundador y presidente de INEOS, Sir Jim Ratcliffe.

Wolff continuará como director del equipo y CEO.

Wolff expresó: “El trasfondo de George es inusual por su amplitud: es un corredor, un leal embajador deportivo de Mercedes-AMG y un emprendedor excepcional. Entiende tanto las exigencias de las carreras como las realidades de construir y escalar negocios tecnológicos. Esa combinación aporta una perspectiva específica que es cada vez más relevante para el futuro de la Fórmula 1”.

CrowdStrike se convirtió en socio global del equipo de F1 de Mercedes en 2019, pero la compra de Kurtz en el grupo de propietarios fue personal.

Kurtz manifestó: "Ganar en carreras y ciberseguridad requiere velocidad, precisión e innovación. Los milisegundos importan. La ejecución cuenta. Los datos ganan. La tecnología está redefiniendo la ventaja competitiva y la capacidad humana en todas partes, incluido el automovilismo. Estoy emocionado de ayudar al equipo a avanzar de manera segura".

Kurtz es considerado un corredor y ha incursionado en carreras de autos deportivos desde 2016. Ha obtenido victorias de clase en las 24 Horas de Le Mans LMP2 Pro-Am, las Doce Horas de Sebring, el Petit Le Mans, las Seis Horas de Glen, y es dos veces ganador tanto de las ocho Horas de Indianápolis como de las 24 Horas de Spa en un Mercedes-AMG GT3.

Kurtz ganó el Campeonato de Equipos y Pilotos del SRO GT World Challenge America 2023, el Campeonato de Pilotos de Mercedes-AMG Customer Racing 2023 y el Campeonato de Asia Le Mans LMP2 2023-24.

