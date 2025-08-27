Djokovic, Alcaraz y Sabalenka vuelven a la acción en el US Open

Novak Djokovic y Aryna Sabalenka afrontan este miércoles su segundo examen en el Abierto de Estados Unidos, donde Carlos Alcaraz proseguirá en la noche su caza del número uno mundial de Jannik Sinner.

Los argentinos Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry, así como la perla brasileña João Fonseca, intentarán también meterse en la tercera ronda del Grand Slam de Nueva York.

Si para Fonseca, de 19 años recién cumplidos, esta es su primera experiencia en la segunda fase del US Open, Djokovic ya ha pasado 18 veces por esa instancia, todas saldadas con éxito.

El serbio, de 38 años, abría el programa de la pista central frente al estadounidense Zachary Svajda, 16 años menor y número 145 mundial.

Djokovic (7°) confiaba en llegar con las pilas cargadas a este nuevo asalto a su ansiado título 25 de Grand Slam.

Con los jóvenes Alcaraz y Sinner amenazando siempre en el horizonte, el gigante balcánico se excusó de los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati para reservar energías, pero su carrocería ya fue puesta a prueba en su estreno en la Gran Manzana.

Luciendo exhausto en algunos momentos, el ex número uno mundial recurrió a su inagotable manual para deshacerse de Learner Tien, de 19 años, que tuvo una pelota para ganar el segundo set y escalar el duelo hasta unas alturas peligrosas para el serbio.

Fonseca por otra tercera ronda

El tenis estadounidense pone el miércoles en liza a sus tres mejores bazas en el torneo masculino, donde no encumbran a un campeón desde Andy Roddick en 2003.

Taylor Fritz, derrotado en la final del año pasado por Sinner, se medirá al sudafricano Lloyd Harris.

El joven Ben Shelton, flamante campeón del Masters 1000 de Canadá este mes, se verá en la noche con el español Pablo Carreño y Frances Tiafoe, dos veces semifinalista en Flushing Meadows, con su compatriota Martin Damm.

Por la delegación sudamericana, los argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña chocaban con el checo Jiri Lehecka y el británico Cameron Norrie, respectivamente.

Fonseca, la gran esperanza del tenis de la región, será puesto a prueba por el checo Tomas Machac, número 22 mundial.

En su temporada de irrupción en los grandes escenarios, la perla carioca ya progresó hasta la tercera ronda en Roland Garros y Wimbledon.

En la función nocturna, los focos de la pista Arthur Ashe apuntarán a Carlos Alcaraz y el nuevo look con el que ha acaparado las conversaciones en los primeros compases del torneo.

La última en pronunciarse sobre su pelo completamente rasurado fue la japonesa Naomi Osaka, quizás la tenista con más sentido de la moda.

"Me gustan las personas que hacen diferentes cosas. Es interesante cuando alguien no hace lo esperado.

“Así que supongo que me gusta”, sentenció la ex número uno mundial, quien deslumbró el martes al entrar a la pista con un reluciente conjunto rojo y rosas brillantes en el pelo.

En caso de vencer al italiano Mattia Bellucci, número 65 mundial, Alcaraz pondrá otra vez bajo presión a Sinner, que está obligado a mejorar el resultado del español para mantenerse en la cima de la ATP.

Raducanu sin mochilas

En la rama femenina, Aryna Sabalenka chocará en el último turno nocturno frente a la joven rusa Polina Kudermetova.

La bielorrusa, número uno mundial, tratará de estar a la altura de su sólido debut frente a Rebeka Masarova y dar otro paso hacia su segundo título seguido en Nueva York.

Sus dos mayores oponentes, Iga Swiatek y Coco Gauff, superaron el martes sus estrenos, con susto incluido para la figura estadounidense.

Otra antigua campeona del torneo, la británica Emma Raducanu, jugaba frente a la indonesia Janice Tjen después de quitarse de encima el domingo la pesada carga de cuatro años sin ganar en el torneo.

La estadounidense Jessica Pegula y la italiana Jasmine Paolini, cuarta y séptima sembradas, tratarán de seguir camino frente a la rusa Anna Blinkova y la estadounidense Iva Jovic.