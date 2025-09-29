Dolly Parton cancela sus shows en Las Vegas por problemas de salud

La cantante estadounidense Dolly Parton, de 79 años, canceló sus próximos conciertos en Las Vegas debido a problemas de salud, aunque enfatizó que aún no ha puesto fin a su brillante carrera.

“Como muchos saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos”, publicó la leyenda de la música country en redes sociales el domingo por la noche, sin dar detalles.

La intérprete de éxitos como "Jolene" no perdió sin embargo su característico humor: “¡Debe ser hora de mi revisión médica de los 160.000 kilómetros, aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!”, bromeó.

“Ahora, hablando en serio, dada esta situación no voy a poder ensayar ni montar el espectáculo que quieren ver”, agregó.

Parton tenía previstas seis noches de conciertos -con entradas agotadas- en diciembre en el Caesars Palace. Las nuevas fechas quedaron fijadas para septiembre de 2026.

“Y no se preocupen de que me retire porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía”, aclaró en el mensaje a sus millones de seguidores.

Parton se convirtió en una gran estrella en la década de 1970, con sencillos como "Coat of Many Colors", seguidos de éxitos como "I Will Always Love You", famosa por la versión de Whitney Houston, y "9 to 5".

mlm/bgs/ad/val