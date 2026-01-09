Donald Trump confirmó que se reunirá la semana próxima con María Corina Machado en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, viajará a Washington la próxima semana y dijo estar “impaciente” por reunirse con ella.

“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista en el canal Fox News. Machado afirmó en una entrevista con esa misma emisora televisiva estadounidense hace días que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela. “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, remarcó el presidente cuando le preguntaron sobre ese gesto.

La reunión se dará en el marco de tensiones y negociaciones entre la administración estadounidense y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro. Mientras desde el país sudamericano aseguran que “no hay un agente externo” gobernando, desde la gestión republicana instaron a liberar presos políticos.

Trump destacó que una vez estabilizada la situación en Venezuela habrá elecciones de nuevo. “Estoy seguro de eso . Pero va a tomar un tiempo”, dijo.

Trump recibirá a Machado en Estados Unidos Evan Vucci - AP

En este sentido, tras la captura de Maduro y la conformación de un gobierno de transición, Machado se había ofrecido a tomar las riendas del país, sin embargo, durante una conferencia de prensa posterior a la operación, Trump dijo que la líder opositora no contaba “con el apoyo ni el respeto” necesarios para quedar a cargo de Venezuela.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró.

En ese sentido, la premio Nobel de la Paz escribió en un comunicado: “Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”.

A su vez, este jueves, Machado volvió a referirse a la vacante en el poder venezolano y dijo que el pueblo “ya eligió” quien debe asumir el gobierno de Venezuela ahora que Maduro fue removido del poder durante el operativo estadounidense. En diálogo con CBS News, al ser consultada sobre si ella debería ser la próxima líder del país, respondió: “Absolutamente sí”. Sin embargo, luego señaló que desde julio del 2024 el país tiene un presidente electo que es Urrutia.

Machado dijo que estaría dispuesta a entregarle el Nobel a Trump PEDRO MATTEY� - AFP�

Por otra parte, el presidente estadounidense, que ordenó la captura del líder venezolano Nicolás Maduro tras fracasar las negociaciones para que abandonara el poder, se declaró de nuevo satisfecho de la posibilidad de dominar el enorme sector petrolero del país sudamericano. “Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera y a ganar mucho dinero”, sostuvo.

Trump recibirá este viernes a líderes de la industria petrolera estadounidense en la Casa Blanca para discutir el futuro del sector en Venezuela. “Las 14 principales compañías vienen aquí mañana. Van a invertir 100.000 millones de dólares”, dijo.

Entre otros anuncios, el presidente republicano anunció este jueves que EE.UU. “empezará ahora a atacar por tierra” a los cárteles narcotraficantes tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, aunque no ofreció más detalles. “Están controlando México. Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, indicó.

México reforzó la cooperación con Estados Unidos en la frontera y extraditó en 2025 decenas de capos narcotraficantes a su vecino del norte, pero su presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló en repetidas ocasiones que no desea ver ningún tipo de intervención militar en su país. En tanto, tras el ataque en Venezuela en el que el presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados, Trump dijo que le ofreció a la mandataria mexicana ayuda para combatir a los cárteles, pero que ella se negó.

Con información de AFP.