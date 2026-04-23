Malas noticias para los demócratas: juez bloquea nuevo mapa electoral tras elecciones en Virginia

Un juez de Virginia bloqueó la certificación del referéndum que redefine el mapa electoral del estado. El magistrado Jack Hurley anuló la votación del pasado martes 21 de abril por considerarla engañosa, lo que impide a los demócratas sumar cuatro escaños en la Cámara de Representantes. La medida frena el rediseño de distritos de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

La enmienda sobre los nuevos distritos electorales en Virginia quedó bloqueada

Después de que se aprobara una enmienda que le concedería 10 de los 11 escaños del estado a los demócratas, surgió la disputa judicial.

del estado a los demócratas, surgió la disputa judicial. El juez Hurley, del tribunal de circuito del condado de Tazewell, consideró que la papeleta contenía un lenguaje “flagrantemente engañoso” y concluyó que los legisladores no respetaron las reglas correspondientes.

El mapa de distritos electorales propuesto por los legisladores demócratas buscaba rediseñar los 11 distritos de Virginia antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026

El magistrado, según Newsweek, escribió en su fallo lo siguiente: “El tribunal proclama que se anulan todos los votos, sean a favor o en contra de la propuesta de modificación constitucional en las elecciones extraordinarias del 21 de abril de 2026”.

Esta resolución prohíbe que los funcionarios del Estado alteren las fronteras territoriales. Jay Jones, el fiscal general de Virginia, comunicó inmediatamente que su oficina apelaría la sentencia.

El grupo Virginians for Fair Elections, por otro lado, criticó la resolución de la corte: “Los republicanos fueron derrotados. En este momento, intentan cancelar la voluntad de los votantes en los tribunales y volver a abrir un litigio sobre una elección que no lograron ganar”.

La lucha por la redistribución de distritos para el mes de noviembre

La pugna en Virginia ocurre dentro de un enfrentamiento a nivel nacional por el “gerrymandering”, una práctica que consiste en reconfigurar distritos para favorecer a un partido.

De acuerdo con la cadena CNN, los demócratas buscaban concentrar a los votantes rurales y republicanos en un solo distrito para ganar ventaja en el resto del territorio.

Ante esta maniobra, el presidente Donald Trump reaccionó con dureza este miércoles y aseguró que la votación en el estado estuvo “amañada”.

El mensaje de Donald Trump tras las votaciones en Virginia Truth Social @RealDonaldTrump

“Durante todo el día los republicanos estuvieron ganando; el ambiente era increíble, hasta el final, cuando, por supuesto, hubo una avalancha de votos por correo. ¿Dónde he oído eso antes? ¡Y los demócratas consiguieron otra victoria fraudulenta!”, expresó en una publicación en Truth Social.

El mapa propuesto se presentó como un contrapeso a las iniciativas republicanas aplicadas en estados como Texas, Ohio y Carolina del Norte, donde el oficialismo impulsó el rediseño de mapas electorales para proteger su mayoría en el Congreso.

El futuro de los escaños demócratas de Virginia y la decisión judicial

La redistribución de distritos electorales suele darse como respuesta al censo nacional que se realiza cada diez años, pero la presión de la Casa Blanca instó a varios estados a realizar cambios fuera de ciclo.

Si la apelación del fiscal Jones no prospera en Virginia, el estado deberá utilizar los mapas anteriores, lo que diluye la ventaja obtenida en las urnas este martes.

Aunque se trata de una disputa interna del estado, la resolución afectará a las elecciones intermedias de 2026 y, por ende, a la conformación del Congreso estadounidense.