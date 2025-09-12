Dónde puedo comprar un iPhone 17 en Florida este viernes 12 de septiembre

El nuevo iPhone 17 fue presentado recientemente durante el evento “Awe Dropping” de Apple de este 9 de septiembre de 2025. Este modelo incorporó mejoras significativas en cámara, rendimiento y duración de batería, diseñadas para optimizar la experiencia de usuario y ya está disponible para la preventa en la tienda web o en la aplicación oficial.

Dónde comprar el iPhone 17 en Florida: preventa y tiendas oficiales de Apple

La preventa de las nuevas versiones comenzó este viernes 12 de septiembre, y la disponibilidad en las sucursales de la compañía comenzará el 19 de este mes, según un comunicado de Apple.

Para adquirir el nuevo iPhone en Florida, los usuarios pueden participar en la preventa o esperar a que esté disponible en tiendas a partir del viernes 19 Apple

Quienes deseen reservar el iPhone 17 deben completar los siguientes pasos:

Acceder a la tienda oficial: ingresar a Apple Store en línea o en la aplicación oficial de Apple Store.

ingresar a Apple Store en línea o en la aplicación oficial de Apple Store. Iniciar sesión o crear una cuenta: usar un Apple ID activo agiliza el proceso de compra.

usar un Apple ID activo agiliza el proceso de compra. Elegir modelo y capacidad: seleccionar entre iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max o iPhone Air y definir la memoria de almacenamiento, 256 GB, 512 GB o 1 TB.

seleccionar entre iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max o iPhone Air y definir la memoria de almacenamiento, 256 GB, 512 GB o 1 TB. Escoger el color y accesorios: decidir entre las opciones disponibles y agregar elementos adicionales como fundas o AirPods.

decidir entre las opciones disponibles y agregar elementos adicionales como fundas o AirPods. Revisar opciones de pago: elegir entre pago de contado, tarjeta de crédito, financiamiento con Apple o canjear un dispositivo antiguo como parte de intercambio.

elegir entre pago de contado, tarjeta de crédito, financiamiento con Apple o canjear un dispositivo antiguo como parte de intercambio. Confirmar dirección de envío o reserva en tienda: decidir si recibe el equipo en casa o se recoge en una Apple Store.

decidir si recibe el equipo en casa o se recoge en una Apple Store. Finalizar la compra: verificar todos los detalles, confirmar la orden, y guardar el número de confirmación o seguimiento.

“El iPhone 17 es una gran actualización con funciones potentes que hacen al celular aún más útil en la vida diaria, desde la pantalla ProMotion más grande y brillante con tres veces más resistencia a rayaduras, hasta la batería de todo el día con carga más rápida, el chip A19 para alto rendimiento, un sistema de cámaras Dual Fusion de 48MP, y la innovadora cámara frontal Center Stage, nuestra mejor cámara frontal hasta ahora”, dijo Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing de Producto Mundial de iPhone en Apple.

Disponibilidad del iPhone 17 en las tiendas de Florida

Las tiendas físicas de Apple en Florida ofrecerán la oportunidad de adquirir el nuevo iPhone 17 directamente en sus sucursales a partir del viernes 19. Las ubicaciones disponibles son:

Entre las tiendas de Florida que ofrecerán el nuevo modelo se encuentran las ubicadas en Brickell City Centre, The Falls, Lincoln Road y Waterside Shops Reuters

Altamonte Springs, Altamonte

Aventura, Aventura Mall

Boca Raton, Boca Raton

Brandon, Brandon

Estero, Coconut Point

Fort Lauderdale, The Galleria

Jacksonville, St. Johns Town Center

Miami, Dadeland

Miami, Miami Worldcenter

Miami, Brickell City Centre

Miami, The Falls

Miami Beach, Lincoln Road

Naples, Waterside Shops

Orlando, Florida Mall

Orlando, Millenia

Palm Beach Gardens, The Gardens Mall

Sarasota, University Town Center

Tampa, International Plaza

Wellington, Wellington Green

Cómo funciona el programa Trade-In en las tiendas de Apple

A través del programa Trade-In, los usuarios pueden recibir un crédito para adquirir un modelo de iPhone más reciente al entregar su dispositivo anterior en las sucursales de Florida, como en otras tiendas de Estados Unidos. El dispositivo debe estar en buen estado físico y de funcionamiento, sin golpes, daños en la pantalla ni problemas en el sistema.

Por medio del programa Trade-In, en las sucursales de Apple de Florida los usuarios pueden canjear un modelo de celular viejo por otro más nuevo Apple

A continuación, se presenta la lista de valores de canje:

iPhone 16 Pro Max: 700 dólares.

iPhone 16 Pro: US$580.

iPhone 16 Plus: US$470.

iPhone 16: US$450.

iPhone 15 Pro Max: US$520.

iPhone 15 Pro: US$420.

iPhone 15 Plus: US$370.

iPhone 15: US$320.

iPhone 14 Pro Max: US$400.

iPhone 14 Pro: US$320.

iPhone 14 Plus: US$240.

iPhone 14: US$220.

iPhone 13 Pro Max: US$320.

iPhone 13 Pro: US$250.

iPhone 13: US$200.

iPhone 13 mini: US$170.