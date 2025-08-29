Cómo cambiarán las funciones del nuevo iPhone 17 con el uso optimizado de inteligencia artificial

En los próximos días, Apple presentará la nueva línea de celulares iPhone 17, el 9 de septiembre. Este dispositivo contará con modificaciones en sus funciones debido al uso optimizado de la inteligencia artificial.

Cuándo estará a la venta el iPhone 17 en Estados Unidos

Si bien el segundo martes del próximo mes la firma de Steve Jobs celebrará el evento con los nuevos lanzamientos, a partir de las 10 horas (hora del Pacífico), los compradores podrán acceder a la preventa el día 12 y recibir los dispositivos el 19.

La IA ofrecerá respuestas posibles y resúmenes de los correos electrónicos apple.com

Esta nueva línea de iPhone contará con las versiones estándar, Air y Gama Pro. Además de los tonos de colores y un formato más ligero, los nuevos dispositivos de Apple presentarán un cambio en sus funciones a través de la inteligencia artificial.

Según indicó MacRumors, el precio del iPhone 17 Pro en Estados Unidos presentará un inicial en su modelo base de 250 GB de 1049 dólares, con el doble de memoria interna que contenía el iPhone 16 Pro, que se lanzó con un valor de US$999.

De qué tratan las funciones del iPhone 17 con la inteligencia artificial

Este modelo contará con mejoras en la IA con su chip A19 y un sistema operativo iOS 26. De esta forma, los usuarios podrán utilizar el reconocimiento de voz con mayor precisión, una asistencia fotográfica en tiempo real y una traducción automática.

Los usuarios podrán filtrar llamadas, crear imágenes y priorizar las notificaciones apple.com

La herramienta de Apple Intelligence presenta otras funciones, como:

Resúmenes de correos y corrección de escritura.

Automatización de tareas.

Perfeccionamiento en la interacción con Siri.

Minimizar distracciones innecesarias y priorizar las notificaciones.

Creación de imágenes personalizadas en Image Wand a través de descripciones, así como emojis nuevos.

Estas acciones estarán disponibles en la nueva línea de iPhone, iPad, Mac y Apple Vision Pro y pretenden facilitar aún más el uso de los dispositivos para los usuarios.

Además de estas herramientas y opciones, Apple anunció el lanzamiento en la misma fecha que el iPhone 17 de otros productos, como Apple Watch Series 11, el Ultra 3 o la renovación del modelo SE, que presentará una atención especial a las funciones sobre la salud.

Los usuarios podrán utilizar herramientas basadas en la inteligencia artificial Freepic

A su vez, para 2026, planean incluir el primer altavoz inteligente con pantalla, posterior al lanzamiento de modelos de MacBook Pro.

Otras funciones de Apple Intelligence disponibles en el iPhone 17

La nueva línea traerá también otras herramientas vinculadas a la IA, como por ejemplo: