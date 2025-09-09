Cuánto cuesta el iPhone 17 Air en EE.UU., cómo comprarlo en preventa y pagarlo en cuotas

Entre varios anuncios, Apple lanzó oficialmente el iPhone 17 Air, un modelo que combina diseño ultrafino, eficiencia y potencia. El dispositivo estará disponible en el mercado estadounidense a partir del 19 de septiembre y pronto podrá adquirirse en preventa desde la web oficial de la compañía. El precio arranca en US$999 para la versión más básica y sube hasta US$1399 para la opción con mayor capacidad de almacenamiento.

El precio del iPhone 17 Air en Estados Unidos

Apple lanzó este martes su nueva serie teléfonos, compuesta por los modelos iPhone 17 y iPhone 17 Air. La presentación se hizo durante el Apple Event 2025, que se realizó en la sede de la compañía en Cupertino, y se transmitió en vivo. Una de las grandes novedades de la jornada fue el iPhone 17 Air, el diseño ultradelgado, cuyo precio para cada versión ya se dio a conocer en EE.UU:

256 GB : US$999 o US$41,62, en 24 cuotas mensuales.

: US$999 o US$41,62, en 24 cuotas mensuales. 512 GB : US$1199 o US$49,95 por mes, en 24 cuotas.

: US$1199 o US$49,95 por mes, en 24 cuotas. 1 TB: US$1399 o US$58,29 por mes en 24 cuotas.

El dispositivo, que saldrá a la venta el 19 de septiembre en territorio estadounidense, podrá adquirirse en preventa en la web oficial de Apple.

El iPhone permite capturar video con la cámara trasera y frontal al mismo tiempo. Web: apple.com

Apple detalló que existen diferentes métodos para acceder al nuevo modelo. Se puede pagar con Apple Pay u otras tarjetas, financiar el equipo al 0% APR o entrar al Programa de actualización de iPhone, que permite cambiar el dispositivo cada año.

iPhone 17 Air: características del más delgado de la serie

El iPhone 17 Air es el smartphone más fino creado por Apple hasta ahora, con apenas 5,6 mm de grosor. El diseño interno fue reconfigurado para reducir espacio sin perder resistencia. El marco se fabricó en titanio y la parte trasera se cubrió con Ceramic Shield, que ofrece mayor protección frente a golpes y arañazos.

Este modelo llega como complemento del iPhone 17, dejando de lado la versión Plus que existía en generaciones anteriores.

El iPhone 17 Air es el iPhone más fino, con un grosor de 5,6mm Web: apple.com

Pantalla y rendimiento del iPhone 17 Air

El nuevo dispositivo integra una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz para garantizar fluidez en la navegación y el uso de aplicaciones.

En su interior se encuentra el procesador Apple Silicon A19 Pro, creado para optimizar el rendimiento y acompañar la eficiencia del sistema operativo iOS 26.

La autonomía es otro de los puntos fuertes del modelo. Apple explicó que el rediseño interno y la eficiencia del procesador permiten aprovechar mejor la batería. El sistema eSIM libera espacio dentro del dispositivo y contribuye a que la batería tenga un rendimiento prolongado. Según Apple, el equipo logra mantener autonomía de “todo el día”.

Conectividad y eficiencia energética

El iPhone 17 Air incorpora el chip N1, diseñado para mejorar la conectividad inalámbrica. Este sistema ofrece soporte para WiFi 7, Bluetooth y Threads. A la vez, el módem C1X promete mayor potencia y eficiencia respecto al modelo previo.

La compañía destacó que esta arquitectura lo convierte en el iPhone más eficiente hasta la fecha.

El Iphone Air costará a partir de US$999 Web: apple.com

Cámaras del iPhone 17 Air

El apartado fotográfico recibió una mejora notable. El iPhone 17 Air cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles capaz de funcionar como si se tratara de varias cámaras en una. Se complementa con un teleobjetivo de 12 megapíxeles.

En el frente, la cámara para selfies alcanza los 24 megapíxeles. Una nueva función permite grabar videos de manera simultánea con la cámara trasera y frontal, pensada para creadores de contenido.