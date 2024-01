escuchar

La serie Griselda, protagonizada por Sofía Vergara, se estrenó el pasado 25 de enero y ya se posiciona como una de las favoritas de los usuarios de Netflix. En ella se relata la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, conocida con múltiples apelativos, como “la jefa” o “la madrina de la cocaína”, quien forjó su imperio en Miami en las décadas de 1970 y 1980. Pero, para sorpresa de muchos, no se filmó en Florida, dado que los creadores optaron por la costa oeste de Estados Unidos por una importante razón.

Griselda: ¿por qué la serie no se filmó en Miami?

En Tudum, el sitio complementario oficial de Netflix, en el que se da más información sobre las series y películas del servicio de streaming, el productor Eric Newman reveló el motivo por el que no eligieron Florida. “No pudimos ir a Miami, porque actualmente no se parece en nada al Miami anterior a la explosión de cocaína, donde se desarrolla nuestra historia”, explicó.

Sofia Vergara en Griselda nueva serie de Netflix Netflix - Griselda_S1_E1_(Native)_00_28_21_11

Dónde se filmó la serie que protagoniza Sofía Vergara

Newman reveló que la producción tuvo que elegir Los Ángeles, en California, para recrear al Miami de aquellos años. “Fuimos muy meticulosos al respecto”, aseguró. A diferencia de cómo se ve esta en la actualidad, muchas áreas en Los Ángeles parecían más preservadas.

El director de fotografía de la miniserie, Armando Salas, se crio en Miami, por lo que supo cómo recrear el ambiente. Por su parte, Knut Loewe, el diseñador de producción, sabía que aunque la tecnología y accesorios se actualizaran, la mayoría de las casas debían tener la esencia de la década o dos anteriores para recrear la atmósfera.

La serie de Netflix se filmó en Los Ángeles, California y no en Miami Netflix

Varios de los moteles de la serie son ubicaciones reales en Long Beach, acompañados de escenarios que construyó el equipo de escenografía. No se ve agua, playas, puertos o puertos deportivos desde esos moteles, “pero nos salimos con la nuestra”, indicó Loewe, quien consideró que esas construcciones de la década de 1950 y 1960 eran “icónicos de Estados Unidos”.

Para darle un mayor realismo al ambiente, el departamento de jardinería colocó plantas y árboles tropicales. La primera casa que compra el personaje interpretado por Sofía Vergara, donde Griselda Blanco vivió con sus hijos y las jóvenes colombianas, en realidad era de una residencia localizada en Pomona, California, que solía ser un asilo y un hospital. Mientras que el escondite más grande en Palm Beach se filmó en una casa en Benedict Canyon, un vecindario de Los Ángeles.

Los escenarios de California para Griselda

La cafetería donde Griselda conoce a su compatriota Chucho, en el episodio uno de la serie, es el restaurante Astro Family en Silver Lake. Mientras que para recrear el club nocturno del Mutiny Hotel, un sitio para que los círculos de la droga de Miami socializaran y cerraran tratos en aquella época, se necesitaron dos lugares: un hotel construido en los años 80 en City of Industry para el exterior y el trasatlántico retirado Queen Mary para el salón de baile.

La escena en la que Griselda conoce a su compatriota colombiano se filmó en el restaurante Astro Family en Silver Lake Netflix

La fiesta en el yate de Griselda en el segundo episodio también se llevó a cabo en un barco histórico, uno que anteriormente era propiedad de Winston Churchill, que una joven reina Isabel II visitó para una cena. Más tarde fue propiedad del jefe de los Hells Angels, un famoso club de motociclistas. “Solo se podía hacer una película en ese barco”, sumó Loewe.