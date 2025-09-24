Dos migrantes muertos y un herido tras ataque a centro de detención en EEUU

Dos migrantes murieron y uno resultó herido el miércoles en un ataque contra un centro de detención en Texas, Estados Unidos, por parte de un francotirador que se suicidó, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana contra una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en la terminal de salida donde las víctimas fueron baleadas", detalló el DHS.

"Tres detenidos recibieron disparos. Dos fallecieron y el otro se encuentra en estado crítico. El pistolero fue encontrado muerto con una herida de arma de fuego autoinfligida", agregó el comunicado.

