Dos migrantes muertos y un herido tras ataque a centro de detención en EEUU
Dos migrantes murieron y uno resultó herido el miércoles en un ataque contra un centro de detención
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Dos migrantes murieron y uno resultó herido el miércoles en un ataque contra un centro de detención en Texas, Estados Unidos, por parte de un francotirador que se suicidó, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
"Un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana contra una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en la terminal de salida donde las víctimas fueron baleadas", detalló el DHS.
"Tres detenidos recibieron disparos. Dos fallecieron y el otro se encuentra en estado crítico. El pistolero fue encontrado muerto con una herida de arma de fuego autoinfligida", agregó el comunicado.
mav/val
LA NACION
Otras noticias de ICE
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Nueva ley de Gavin Newsom en California: qué hacer si agentes del ICE aparecen con el rostro cubierto en una redada
- 2
En Florida: qué significa si una serpiente aparece en tu casa
- 3
Adiós al sueño americano: el mexicano que abandonó EE.UU. junto a su esposa argentina para recomenzar en Oaxaca
- 4
Un francotirador abrió fuego desde un techo contra un centro de migrantes en Dallas: mató a dos y luego se quitó la vida