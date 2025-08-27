“Early Dollars”: la primera serie del dólar estadounidense que alcanza precios millonarios en el mercado de coleccionistas

Los primeros dólares estadounidenses, conocidos en inglés como “Early Dollars”, lograron capturar la atención de coleccionistas internacionales y se establecieron como elementos esenciales para completar colecciones representativas de la evolución monetaria del país norteamericano. Entre estas emisiones históricas destaca la serie “Flowing Hair”, producida exclusivamente durante 1794 y 1795, antes de ser sustituida por la segunda variante conocida como Draped Bust.

¿Cómo es la moneda “Flowing Hair”?

La primera emisión oficial de dólares de plata en Estados Unidos comenzó en 1794. Estas monedas, conocidas como Flowing Hair o dólares de “Cabello Ondulante”, representaron el inicio de una denominación que se transformaría en la unidad estándar del sistema monetario estadounidense.

El dólar Flowing Hair presenta dimensiones ligeramente mayores y peso superior comparado con dólares estadounidenses posteriores como los Morgan y Peace Foto Stacks Bowers

El diseño de esta primera versión se mantuvo solo hasta mediados de 1795, cuando fue reemplazado por la serie Draped Bust. Por ello, la cantidad de piezas disponibles con la imagen original es limitada y hoy son consideradas una rareza histórica dentro de la numismática.

En términos de supervivencia, según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), se calcula que del dólar de 1794 existen únicamente entre 150 y 200 ejemplares en distintas condiciones, mientras que los de 1795, con mayor cantidad acuñada, son más accesibles, aunque su precio sigue siendo elevado debido a la alta demanda de los coleccionistas.

¿Cuál es la historia de la moneda de un dólar de 1794?

De acuerdo con Numismatic Guaranty Company (NGC), toda la producción del dólar de 1794 ocurrió en un solo día, el 15 de octubre de ese año, en la Casa de la Moneda de Filadelfia. La fabricación presentó varias dificultades técnicas: se usó un único par de troqueles, que con el tiempo perdió alineación y provocó que muchas piezas mostraran debilidad en ciertas áreas del grabado.

Otro detalle característico es la presencia de marcas de ajuste visibles en varias unidades, resultado de limar el exceso de metal en los cospeles antes de acuñarlos. En algunos casos, incluso se colocó un pequeño tapón de plata en el centro para alcanzar el peso legal. Estos elementos técnicos forman parte del interés histórico y aumentaron el valor de las monedas mejor conservadas.

Además de las piezas destinadas a circulación, se conocen dos patrones en cobre de 1794: uno sin estrellas en el anverso y otro con un acabado de prueba. Ambos ejemplares únicos forman parte de colecciones institucionales como la del Instituto Smithsoniano.

El reverso del dólar representa un águila pequeña con alas extendidas posada sobre una roca y rodeada de ramas de laurel Foto Stacks Bowers

Cómo identificar un Flowing Hair Dollar

El grabador Robert Scot diseñó el primer dólar de plata al seguir la instrucción del Congreso de representar un símbolo de libertad. Para ello, creó un retrato femenino mirando hacia la derecha con el cabello suelto, de donde proviene el nombre “Flowing Hair” o “Cabello Ondulante”.

Entre las características a observar para identificar un ejemplar auténtico se encuentran:

Año : 1794.

: 1794. Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca). Diámetro : 40 milímetros.

: 40 milímetros. Peso : 27 gramos.

: 27 gramos. Tirada : 1758 unidades, de las que se estima que entre 150 y 200 ejemplares han sobrevivido hasta la actualidad.

: 1758 unidades, de las que se estima que entre 150 y 200 ejemplares han sobrevivido hasta la actualidad. Composición : 90% Plata, 10% Cobre.

: 90% Plata, 10% Cobre. Anverso : muestra a la Libertad, mirando hacia la derecha, con el cabello suelto hacia atrás, como si enfrentara una ligera brisa. Sobre la figura aparece la palabra “LIBERTY”, en el perímetro se distribuyen 15 estrellas que representaban el número de estados de la Unión en ese año y, en la parte inferior, la fecha de emisión.

: muestra a la Libertad, mirando hacia la derecha, con el cabello suelto hacia atrás, como si enfrentara una ligera brisa. Sobre la figura aparece la palabra “LIBERTY”, en el perímetro se distribuyen 15 estrellas que representaban el número de estados de la Unión en ese año y, en la parte inferior, la fecha de emisión. Reverso: muestra un águila de pequeñas proporciones posada sobre una roca y rodeada por ramas de laurel, además de la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” en el borde exterior. A diferencia de emisiones posteriores, el valor facial no aparece en ninguna de las dos caras, sino en el canto o borde, que lleva grabada la leyenda “HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT” con pequeños ornamentos entre palabras.

La mayoría de estas monedas en la actualidad presenta desgaste, reparaciones o daños, por lo que los ejemplares en condiciones cercanas al estado de acuñación son extremadamente escasos.

Solo un puñado fue certificado en grado Mint State (MS), es decir, sin haber circulado. Incluso piezas deterioradas se consideran valiosas, ya que representan la primera emisión oficial de dólares de plata en EE.UU.

El ejemplar fue calificado como MS64 debido a su buen estado de conservación Foto Stacks Bowers

¿Cuánto vale una moneda de 1794 Flowing Hair?

La cotización de los Early Dollars, especialmente los de 1794, se encuentra entre las más altas del coleccionismo. De acuerdo con la guía de precios de PCGS, incluso unidades en calificación baja como AG3 (Almost Good) superan los US$90.000.

En grados superiores, los valores se multiplican. Un ejemplar de 1794 clasificado como MS66+ alcanzó una estimación de hasta US$8.2 millones. El récord documentado hasta el momento corresponde a una moneda certificada MS64 vendida por Stack’s Bowers en US$2.8 millones.

Estas cifras reflejan cómo los Flowing Hair, primeros dólares estadounidenses, no solo representan un símbolo histórico, sino que también funcionan como activos de inversión de gran atractivo para coleccionistas aficionados y numismáticos especializados.