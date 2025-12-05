Ecuador tiene una "linda oportunidad" para hacer historia en el Mundial, dice su DT

Ecuador tiene una "linda oportunidad" para hacer historia en el Mundial de Norteamérica 2026, tras el sorteo que lo emparejó con Alemania, Curazao y Costa de Marfil en el Grupo E, consideró el viernes su seleccionador, Sebastián Beccacece.

"Me gustan siempre los desafíos y creo que es una linda oportunidad para hacer historia", dijo el timonel argentino al canal Teleamazonas tras el sorteo celebrado en Washington.

Ecuador clasificó como segundo mejor equipo de Sudamérica con 29 puntos, nueve menos que la campeona del mundo, la Argentina de Lionel Messi.

La Tricolor jugará contra Alemania por segunda vez en la historia mundialista. En la edición de 2006, disputada en ese país europeo, la escuadra sudamericana cayó por 3-0 ante la anfitriona.

"Es un grupo que nos va a exigir", expresó Beccacece, quien asumió en agosto de 2024 la dirección técnica de Ecuador. "No tengo duda que vamos a estar preparados para esa exigencia".

Beccacece indicó que Alemania es candidato a ser campeón, Costa de Marfil es difícil y el debutante Curazao tiene un entrenador con mucha experiencia, en alusión al neerlandés Dick Advocaat.

La clave para avanzar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México es "estar unidos, por estar juntos, por creer, por estar mentalizados" en obtener victorias, agregó.

En sus cuatro participaciones mundialistas previas, Ecuador solo escaló a octavos de final en Alemania 2006, donde perdió 1-0 frente a Inglaterra con gol de David Beckham a los 60'.

Señaló que la comunidad de ecuatorianos en Estados Unidos, donde se disputará el Grupo E, será importante en el desempeño de su combinado.

"Vamos a tener una presencia importante de gente vibrando ahí en el estadio (...) estamos convencidos de hacer un Mundial histórico", declaró Beccacece.

El delantero Nilson Angulo (Anderlecht, Bélgica) y el defensa Angelo Preciado (Sparta Praga, República Checa) siguieron juntos la transmisión del sorteo.

Ambos coincidieron en que "no hay rival fácil" en la llave E.

"Todos son difíciles. Uno tiene que prepararse para lo que se viene (...) y dejar lo mejor del país en alto", manifestó Angulo a la televisora nacional TC.

"Desde ahora comienza la preparación, cada uno en lo personal y en lo grupal, para poder competir y dar más", anotó Preciado al mismo medio.

