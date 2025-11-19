EE. UU. aplasta 5-1 a Uruguay en el último amistoso del año

Estados Unidos le asestó este martes una goleada 5-1 a Uruguay en un amistoso en Tampa (Florida), con el que ambas selecciones cerraron el año previo al Mundial de 2026.

Los locales anotaron por mediación de Sebastian Berhalter en el minuto 17, Alex Freeman (20' y 31'), Diego Luna (42') y Tanner Tessmann (68') en la mejor actuación del Team USA desde la llegada al banco del argentino Mauricio Pochettino.

Giorgian de Arrascaeta, con una espectacular diana de chilena (45+1), salvó el honor de la escuadra charrúa que dirige el también argentino Marcelo Bielsa, que disputó casi media hora en inferioridad numérica por la expulsión de Rodrigo Bentancur.

gbv/cl