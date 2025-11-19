EE. UU., Reino Unido y Australia sancionan a empresa rusa por actividades de "ransomware"
WASHINGTON (AP) — Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron el miércoles sanciones contra un servicio de alojamiento web con sede en Rusia por operar presuntamente actividades de “ransomware” o malware extorsionista, destinadas a ayudar a los delincuentes a evitar ser detectados por las fuerzas del orden.
Media Land, que, según las autoridades, es una de las empresas que venden acceso a servidores y otra infraestructura informática y facilitan dicha actividad delictiva, fue sancionada junto con tres miembros de su equipo de liderazgo y tres empresas afiliadas en una operación coordinada con el FBI, informó el Departamento del Tesoro.
También se mencionó a Hypercore Ltd., que la agencia describió como una empresa fachada de Aeza Group, un proveedor de servicios de internet designado por Estados Unidos a principios de este año.
Las sanciones tienen como objetivo negar a las empresas e individuos designados el acceso a cualquier propiedad o activo financiero en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, además de impedir que las empresas y ciudadanos de esos países hagan negocios con las entidades y personas sancionadas.
Los bancos e instituciones financieras que violen esa restricción se exponen a sanciones o acciones legales.
A principios de este año, Estados Unidos, Reino Unido y Australia impusieron sanciones al proveedor ruso de servicios de alojamiento web Zservers y a dos hombres rusos acusados de administrar el servicio en apoyo de la organización delictiva rusa de “ransomware” LockBit.
El “ransomware”, la forma de ciberdelito más costosa y disruptiva, puede afectar gravemente a los gobiernos locales, sistemas judiciales, hospitales y escuelas, así como a las empresas. La mayoría de las bandas están ubicadas en estados de la antigua Unión Soviética y están fuera del alcance de los tribunales occidentales.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
