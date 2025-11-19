LA NACION

EE. UU., Reino Unido y Australia sancionan a empresa rusa por actividades de "ransomware"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EE. UU., Reino Unido y Australia sancionan a empresa rusa por actividades de "ransomware"
EE. UU., Reino Unido y Australia sancionan a empresa rusa por actividades de "ransomware"Allison Robbert - FR172296 AP

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron el miércoles sanciones contra un servicio de alojamiento web con sede en Rusia por operar presuntamente actividades de “ransomware” o malware extorsionista, destinadas a ayudar a los delincuentes a evitar ser detectados por las fuerzas del orden.

Media Land, que, según las autoridades, es una de las empresas que venden acceso a servidores y otra infraestructura informática y facilitan dicha actividad delictiva, fue sancionada junto con tres miembros de su equipo de liderazgo y tres empresas afiliadas en una operación coordinada con el FBI, informó el Departamento del Tesoro.

También se mencionó a Hypercore Ltd., que la agencia describió como una empresa fachada de Aeza Group, un proveedor de servicios de internet designado por Estados Unidos a principios de este año.

Las sanciones tienen como objetivo negar a las empresas e individuos designados el acceso a cualquier propiedad o activo financiero en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, además de impedir que las empresas y ciudadanos de esos países hagan negocios con las entidades y personas sancionadas.

Los bancos e instituciones financieras que violen esa restricción se exponen a sanciones o acciones legales.

A principios de este año, Estados Unidos, Reino Unido y Australia impusieron sanciones al proveedor ruso de servicios de alojamiento web Zservers y a dos hombres rusos acusados de administrar el servicio en apoyo de la organización delictiva rusa de “ransomware” LockBit.

El “ransomware”, la forma de ciberdelito más costosa y disruptiva, puede afectar gravemente a los gobiernos locales, sistemas judiciales, hospitales y escuelas, así como a las empresas. La mayoría de las bandas están ubicadas en estados de la antigua Unión Soviética y están fuera del alcance de los tribunales occidentales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El suburbio de Chicago que declaró el estado de emergencia tras la resistencia contra el ICE
    1

    El suburbio de Chicago que declaró el estado de emergencia tras la resistencia contra el ICE

  2. Guía actualizada sobre el trámite para inmigrantes que ya están en Estados Unidos
    2

    Guía actualizada sobre el trámite de “Adjustment of Status” para inmigrantes que ya están en Estados Unidos

  3. Cómo avanza la tabla Concacaf para el repechaje y las selecciones que aún podrían llegar al Mundial 2026
    3

    Cómo avanza la tabla Concacaf para el repechaje y las selecciones que aún podrían llegar al Mundial 2026

  4. Cómo ver en vivo las imágenes del cometa 3I/ATLAS de la NASA
    4

    Cómo ver hoy en vivo las imágenes del cometa 3I/ATLAS de la NASA

Cargando banners ...