Bad Bunny vs. Trump: ¿qué se puede esperar el domingo del halftime show del Super Bowl LX?

El Super Bowl LX no solo marcará el cierre de la temporada de la NFL con el partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots, sino que también será escenario de uno de los espectáculos de medio tiempo más esperados de los últimos años. La actuación en el halftime de Bad Bunny, la primera encabezada en solitario por un artista latino y desarrollada íntegramente en español, suma aún más expectativa tras su recientes críticas a las políticas migratorias de la administración Donald Trump.

Qué esperar del halftime show del Super Bowl LX

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, realizará en el halftime show del Super Bowl LX una actuación dedicada a la cultura latina y a las comunidades que, según consideró, han contribuido de forma sostenida a la vida social y económica de Estados Unidos.

El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero

“Lo que siento me supera”, explicó en su momento en el comunicado oficial de la NFL. “Esto es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, continuó.

El concepto visual y musical del espectáculo apunta a transformar el estadio en un espacio festivo, con una estética asociada a su último álbum, “Debí tirar más fotos”, que fue reconocido recientemente en los premios Grammy.

Aunque aun no se confirman artistas invitados ni detalles específicos sobre el show, se espera que la presentación del puertorriqueño tenga posibles referencias simbólicas a temas como la migración, la identidad y el lugar de las comunidades latinas en el país norteamericano.

Bad Bunny hará historia en el halftime show del Super Bowl el domingo tras convertirse en el primer espectáculo íntegramente en español del evento deportivo

Tensiones políticas y críticas cruzadas entre Bad Bunny y Donald Trump

El clima que rodea al Super Bowl LX está marcado por el enfrentamiento verbal entre Bad Bunny y Donald Trump. Luego de recibir el Grammy a Álbum del Año, el cantante utilizó su discurso para expresar críticas directas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“¡ICE Out!“, enfatizó el artista. ”No somos salvajes. No somos animales. No somos aliens. Somos humanos“, agregó.

Previamente, Trump había anunciado que no asistirá al Super Bowl LX, a diferencia de ediciones anteriores. El mandatario republicano arremetió contra la elección de la NFL de convocar a Bad Bunny y la banda Green Day, que se presentará al comienzo del evento deportivo.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hacen es sembrar odio”, señaló, según lo retomado por el New York Post.

El show se enmarca en un contexto de tensión entre el mandatario y el artista por las políticas migratorias Bad Bunny Getty Images via AFP

El show alternativo al espectáculo de mediotiempo del Super Bowl LX

La polémica entre Trump y Bad Bunny derivó en la organización de un espectáculo alternativo denominado “All-American Halftime Show”, impulsado por grupos conservadores. Este evento, encabezado por Kid Rock, será transmitido en paralelo a través de redes sociales y cadenas afines, con el objetivo de ofrecer una opción distinta al show oficial.

“¡Llegó el cartel del espectáculo de medio tiempo totalmente estadounidense! Mira a Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett este domingo", anunció la organización Turning Point USA en su cuenta de X.

Los partidarios de Trump preparan un show paralelo a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl X @TPUSA

Frente a este escenario, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, respaldó públicamente al artista puertorriqueño y señaló que no espera mensajes divisivos durante la actuación. Según detalló, el objetivo del show de medio tiempo es unir a la gente en torno a un evento deportivo.

“Creo que artistas del pasado lo han hecho. Creo que Bad Bunny lo entiende. Y creo que tendrán una gran actuación”, dijo Goodell a los periodistas durante una conferencia de prensa, según lo retomado por ABC News.

Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo de Bad Bunny

El espectáculo de medio tiempo está previsto para comenzar entre las 20 y las 20.30 hs (horas del Este), según el desarrollo del partido. El kickoff del Super Bowl LX está programado para las 18.30 hs (ET), mientras que la cobertura previa comenzará varias horas antes.

El evento deportivo será transmitido por la señal oficial de NBC y en streaming a través de Peacock. También se podrá ver en el canal hispano Telemundo, en la plataforma NFL+, en la aplicación NFL, YouTube TV y Hulu + Live TV.

Además de Bad Bunny como figura central del halftime show, la jornada contará con otras presentaciones musicales: