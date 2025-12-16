En medio de las negociaciones de paz, Zelensky ratificó que Ucrania no cederá más territorio a Rusia

KIEV.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó el martes que las propuestas negociadas con funcionarios de Estados Unidos sobre un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia podrían finalizarse en cuestión de días, tras lo cual los enviados norteamericanos las presentarán al Kremlin antes de posibles reuniones adicionales en Estados Unidos el próximo fin de semana.

La presentación el próximo lunes de un borrador del plan de paz tratado con Estados Unidos durante las conversaciones en Berlín es “muy viable”, dijo Zelensky a los periodistas horas después de las discusiones. Sin embargo, advirtió que algunos temas clave, en particular lo que concierne al territorio ucraniano ocupado por las fuerzas invasoras rusas, siguen sin resolverse.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, asiste a una conferencia de prensa en La Haya, Países Bajos, el 16 de diciembre de 2025 Peter Dejong� - AP�

Funcionarios norteamericanos dijeron el lunes que hay un consenso de Ucrania y Europa sobre aproximadamente el 90% del plan de paz redactado por Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo creer “que estamos más cerca ahora que nunca” de un acuerdo de paz.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró en una entrevista exclusiva con ABC News que cree que las partes en conflicto están “a punto” de alcanzar una solución diplomática.

“Estamos listos para llegar a un acuerdo”, declaró Ryabkov, y añadió que espera que se alcance “lo antes posible”.

15 de diciembre de 2025, Berlín: el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Cancillería alemana Michael Kappeler� - dpa�

Sin embargo, aunque los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos parecen estar ganando impulso, el presidente ruso, Vladimir Putin, podría resistirse a algunas de las propuestas elaboradas por funcionarios de Washington, Kiev y Europa Occidental, incluidas las garantías de seguridad para Ucrania en el período posterior a la guerra.

Por otro lado, el vocero del Kremlin rechazó las peticiones de una tregua por Navidad y aseguró que Moscú busca un acuerdo de paz integral, “no una tregua que dé a Ucrania un respiro para prepararse para la continuación de la guerra”.

“Queremos detener esta guerra, lograr nuestros objetivos, asegurar nuestros intereses y garantizar la paz en Europa para el futuro”, dijo a los periodistas. Si Ucrania busca “soluciones momentáneas e insostenibles, es poco probable que estemos dispuestos a participar”, aseguró el vocero.

Las garantías de seguridad

El lunes, el gobierno alemán publicó una declaración conjunta de los líderes europeos tras dos días de negociaciones en Berlín entre el presidente ucraniano y emisarios de Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar un plan que ponga fin a los combates.

Los líderes de los principales países europeos -entre ellos Alemania, Francia y Reino Unido- y de la Unión Europea (UE) presentaron su propuesta de una “fuerza multinacional para Ucrania”, que estaría “compuesta por contribuciones de naciones voluntarias y respaldada por Estados Unidos”.

También propusieron apoyar de manera “sostenida” a un Ejército ucraniano de 800.000 hombres, así como la creación de un “mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego dirigido por Estados Unidos”.

15 de diciembre de 2025, Berlín: Líderes europeos junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, Jared Kushner y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff Lisi Niesner� - Reuters/Pool�

"Los europeos encabezarán una fuerza multinacional y multidominio para fortalecer esas tropas y proteger a Ucrania desde tierra, mar y aire, y Estados Unidos liderará un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego, con participación internacional", dijo el funcionario un funcionario de una nación miembro de la OTAN, que declaró bajo condición de anonimato.

“La participación de los europeos, en términos de aceptabilidad [del acuerdo por parte de Moscú], no augura nada bueno”, declaró el martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por las agencias de prensa rusas, y afirmó no haber sido informado aún de los resultados de las últimas conversaciones en Berlín.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkof, en la Cancillería de Berlín, el 15 de diciembre de 2025 Lisi Niesner - POOL REUTERS

Peskov indicó que Rusia debía “primero tomar conocimiento” de lo que se había elaborado en las recientes negociaciones antes de organizar una nueva reunión sobre el tema, con su propia participación.

En paralelo, enviados a Berlín del presidente Trump han ofrecido a Kiev garantías de seguridad similares a las de la OTAN, pero advirtieron que tal acuerdo no estaría siempre sobre la mesa, según dijeron representantes estadounidenses.

Un responsable estadounidense dijo a periodistas que, según el acuerdo que se está discutiendo en Berlín, Ucrania recibiría garantías de seguridad similares a las previstas en el artículo 5 del tratado de la Alianza Atlántica, que exige a la coalición acudir en defensa de cualquier miembro que sea atacado.

15 de diciembre de 2025, Berlín: el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reúnen en la Cancillería Markus Schreiber� - POOL AP�

Otro cargo estadounidense dijo que Rusia estaba abierta a la posibilidad de que Ucrania se uniera a la UE y que Trump quería evitar que Rusia invadiera más territorios hacia el oeste de Europa.

Las conversaciones en la capital alemana han despertado cierto optimismo entre los líderes europeos sobre una vía para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Moscú aún no ha aceptado ninguno de los cambios debatidos en Alemania y no ha manifestado su voluntad de hacerlo.

Los líderes europeos acogieron con cautela el aparente giro del gobierno de Trump sobre las garantías de seguridad para Ucrania.

Cuestiones no resueltas

“Estamos tratando de conseguirlo”, dijo Trump sobre un acuerdo para poner fin a la guerra, en declaraciones en la Casa Blanca después de celebrar una cena en la que participaron los principales responsables presentes en Berlín. “Tuvimos numerosas conversaciones con el presidente Putin, y creo que ahora estamos más cerca que nunca y veremos qué podemos hacer”, añadió el mandatario norteamericano.

Sin embargo, aún quedan muchos posibles obstáculos, especialmente en torno a la cuestión territorial.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pronuncia un discurso en la Cámara de Representantes de los Países Bajos, en La Haya, el 16 de diciembre de 2025 ROBIN VAN LONKHUIJSEN� - ANP�

Zelensky reiteró que Kiev descarta reconocer el control de Moscú sobre cualquier parte del Donbass, una región de importancia económica en el este de Ucrania compuesta por Luhansk y Donetsk. El ejército ruso no controla por completo ninguna de las dos.

Estados Unidos, por otro lado, se inclina por la opción de que Ucrania retire sus fuerzas de la región oriental de Donetsk, dijo un responsable familiarizado con el asunto, lo que sería una masiva concesión para Kiev.

“Los estadounidenses tratan de encontrar un punto de acuerdo”, dijo Zelensky, antes de visitar Holanda el martes. “Proponen una zona económica libre (en el Donbass). Y quiero recalcar una vez más: una zona económica libre no significa bajo el control de la Federación Rusa”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, es recibido por el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Cancillería, en Berlín, el 15 de diciembre de 2025 JOHN MACDOUGALL� - AFP�

Putin, por su parte, quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave que sus fuerzas han capturado, así como la península de Crimea –que Moscú anexionó ilegalmente en 2014– sean reconocidas como territorio ruso.

Zelensky advirtió que si Putin rechaza los esfuerzos diplomáticos, Ucrania espera una mayor presión occidental sobre Moscú, incluidas sanciones más duras y apoyo militar adicional para la defensa, como sistemas de defensa antiaérea mejorados y armas de largo alcance.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es recibida por el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Cancillería, en Berlín, el 15 de diciembre de 2025 ODD ANDERSEN� - AFP�

Ucrania y Estados Unidos están preparando hasta cinco documentos relacionados con el marco de paz, varios de ellos centrados en la seguridad, dijo además el mandatario ucraniano, quien se mostró optimista sobre el progreso en las conversaciones de Berlín.

“En general, hubo una demostración de unidad”, afirmó Zelensky. “Fue verdaderamente positivo en el sentido de que reflejó la unidad de Estados Unidos, Europa y Ucrania.”

Territorio en disputa

En paralelo, Rusia afirmó tener el “control” de Kupiansk, una ciudad clave en el noreste de Ucrania donde las fuerzas de Kiev reivindicaron recientemente haberle arrebatado varios barrios al ejército ruso.

“La ciudad de Kupiansk está bajo control del 6º Ejército ruso”, declaró a la agencia oficial rusa TASS Leonid Sharov, portavoz del agrupamiento militar ruso Zapad, desplegado en esa zona.

Rusia aseguró haber capturado Kupiansk en noviembre y posteriormente Ucrania afirmó haber recuperado varios barrios de la ciudad.

Esta fotografía muestra un edificio residencial dañado tras un ataque aéreo en Zaporiyia el 16 de diciembre de 2025 DARYA NAZAROVA (STR ZAPORIZHZHIA� - AFP�

Pequeños grupos de soldados ucranianos intentan cada día penetrar en Kupiansk, reconoció Sharov, pero sostuvo que todos los barrios están bajo control de las fuerzas rusas.

Zelensky declaró el viernes que había visitado a las tropas ucranianas en la zona de Kupiansk, en un video publicado después de que Kiev anunciara que había recuperado dos localidades cercanas y varios barrios de esta ciudad.

Previamente, las fuerzas ucranianas habían dado cuenta de una “ruptura” en la zona de Kupiansk, nudo ferroviario clave de la región nororiental de Kharkiv.

Agencias AP, AFP, ANSA y Reuters