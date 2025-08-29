Quién es “El Alfredillo”, el hijo de “El Chapo” Guzmán por el que Estados Unidos ofrece US$10 millones
Otro de los descendientes del exlíder del Cartel de Sinaloa es buscado por el gobierno norteamericano; el DHS puso precio a su captura
- 4 minutos de lectura'
El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ficha de búsqueda y recompensa por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura o detención. El hombre ha sido identificado como uno de los líderes de la célula criminal de “Los Chapitos”.
El ICE ofrece una recompensa millonaria por la captura del hijo “El Chapo” Guzmán
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó a través de su sitio oficial que pagará 10 millones de dólares por información real que sirva para localizar y capturar a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Alfredillo”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La dependencia identificó a Jesús Alfredo Guzmán como parte de la célula criminal del Cartel de Sinaloa, conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de “El Chapo” Guzmán, quienes tomaron el control de las operaciones delictivas tras el arresto de su padre.
Para colaborar con su detención, las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información sobre “El Alfredillo” a contactar a la embajada estadounidense más cercana o llamar al teléfono 1 (520) 335-7315.
Quiénes son los hijos de “El Chapo” Guzmán
De acuerdo con San Diego Red, a Joaquín “El Chapo” Guzmán se le reconocen públicamente 10 hijos que tuvo con al menos tres mujeres diferentes. Cuatro varones siguieron sus pasos en el crimen organizado como integrantes del Cartel de Sinaloa.
El mayor de sus herederos que están involucrados en el narcotráfico, es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, quien también es buscado por el ICE, acusado por cargos relacionados con el lavado de dinero y tráfico de drogas.
La dependencia también giró una recompensa de 10 millones de dólares contra Guzmán Salazar, para quien brinde información que conduzca a su detención o sentencia. Asimismo, se presume que Iván Archivaldo es el líder de “Los Chapitos”, quienes son los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos.
El Departamento de Estado del gobierno estadounidense informó que, junto con “El Alfredillo”, ocupan los máximos cargos de la célula criminal, cuyas actividades son el tráfico de fentanilo, enviar precursores químicos de China a México para su fabricación, recaudar fondos para otros miembros y socios del Cartel de Sinaloa, así como coordinar el trasiego de otras drogas y dirigir a los sicarios del grupo criminal para proteger las actividades ilícitas de la organización.
Otro de los hijos de “El Chapo” Guzmán es Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, quien fue capturado por autoridades de Estados Unidos en 2023. Ovidio se declaró culpable de diversos delitos federales en la corte de Illinois, supuestamente, después de llegar a un acuerdo para que se redujera su sentencia y a cambio de protección para él y su familia.
Su último hijo involucrado en el Cartel de Sinaloa es Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, quien presuntamente se encargaba de la supervisión de los laboratorios clandestinos y operaciones de drogas del grupo criminal. Fue capturado en 2024 junto con el capo “El Mayo” Zambada en Texas.
Hijo de “El Chapo” se declara culpable en Estados Unidos
Ovidio Guzmán López se declaró culpable por diversos cargos relacionados con el narcotráfico en julio de 2025, después de especulaciones sobre un supuesto pacto con el gobierno de Estados Unidos de reducir su condena a cambio de información “vital” sobre el Cartel de Sinaloa, ya que se presume que podría enfrentar cadena perpetua al igual que su padre “El Chapo” Guzmán.
Hasta el momento, los abogados del hijo del exlíder criminal no han emitido alguna declaración sobre esta decisión. De igual manera, la próxima comparecencia del hijo del capo mexicano está programada para los siguientes seis meses en la corte de Chicago.
Otras noticias de Agenda EEUU
Según expertos. Cuáles son los derechos de un inmigrante si se encuentra con un agente del ICE
Un antecedente. Por qué ganar la lotería en EE.UU. puede ser peligroso para migrantes sin estatus legal
En Carolina del Norte. La nueva ley que impacta en los vehículos: los conductores deben adecuarse antes de 2026
- 1
El alto precio que se pagan por las redadas del ICE en California genera temor por una “Gran Recesión”
- 2
Cuáles son las fórmulas clave para ganar la lotería Powerball en USA: nueve oportunidades para ganar
- 3
La nueva ley en Texas que multará con hasta US$1250 a conductores desde el 1° de septiembre de 2025
- 4
Es mexicano con green card, intentó cruzar a Texas con un paquete oculto de US$730.378 y la CBP lo descubrió