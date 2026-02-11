EE.UU. paralizó un aeropuerto clave de Texas por una alerta de seguridad: apuntan a drones de carteles mexicanos

EL PASO, Texas.– En un confuso episodio, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, durante diez días y apenas horas después dio marcha atrás y anunció el levantamiento de la suspensión.

Un funcionario de la administración Trump afirmó que el espacio aéreo sobre El Paso fue cerrado después de que drones del cártel mexicano violaran el espacio aéreo, pero aseguró que el Departamento de Defensa tomó medidas para desactivarlos.

Tanto la FAA como el Departamento de Defensa determinaron que no existe ninguna amenaza para los viajes comerciales, afirmó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto de seguridad nacional. El funcionario no precisó cuántos drones estaban involucrados ni qué acciones específicas se llevaron a cabo para neutralizarlos.

The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal. — The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026

La FAA dijo en una publicación en las redes sociales que se revirtió la medida y afirmó que no había ninguna amenaza para la aviación.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró en una publicación en X que la FAA y el Departamento de Defensa “actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel”. Además, confirmó que la “amenaza fue neutralizada” y que “no hay peligro para los viajes comerciales en la región”.

The FAA and DOW acted swiftly to address a cartel drone incursion.



The threat has been neutralized, and there is no danger to commercial travel in the region.



The restrictions have been lifted and normal flights are resuming. https://t.co/xQA1cMy7l0 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) February 11, 2026

La medida implicaba la interrupción total de los vuelos comerciales, de carga y de aviación general desde y hacia la terminal fronteriza. La suspensión temporal fue justificada por el regulador “por razones especiales de seguridad”, aunque en ese momento no se detallaron motivos concretos.

En las restricciones iniciales, la FAA clasificó el área alrededor de El Paso como “Espacio Aéreo de Defensa (Nacional)” y advirtió que ningún piloto estaba autorizado a volar en las zonas afectadas durante el período establecido, bajo riesgo de ser interceptado, detenido e interrogado por las fuerzas de seguridad en caso de violación. La medida anunciada entró en vigor el miércoles a las 6.30 (hora local) y se preveía que se extienda hasta la misma hora del 21 de febrero, abarcando el espacio aéreo sobre El Paso y la cercana localidad de Santa Teresa, en Nuevo México —a unos 24 kilómetros al noroeste del aeropuerto texano—, sin incluir el espacio aéreo mexicano.

Una fuente familiarizada con la restricción, informada por la FAA, explicó que la prohibición de vuelos fue impulsada por las operaciones militares desde el cercano Aeródromo Militar Biggs, ubicado en Fort Bliss. Drones, helicópteros y otras aeronaves operan desde las instalaciones. La fuente indicó que la FAA actuó después de que el Departamento de Defensa no pudiera garantizar la seguridad de las aeronaves civiles en la zona.

Una fuente informada por la FAA también informó que la actividad militar cerca de El Paso implica operaciones con drones y sistemas de contramedidas láser. La fuente indicó que el problema radica en que dichas operaciones se llevan a cabo en el espacio aéreo inmediatamente adyacente a las rutas de vuelo civiles del Aeropuerto Internacional de El Paso.

Confusión en la frontera sur de EE.UU. Seth Wenig - AP

Por el momento, la FAA no ha ofrecido oficialmente detalles adicionales sobre las razones específicas que motivaron la restricción temporal de vuelo.

La representante demócrata Verónica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, había instado públicamente a la FAA a levantar las restricciones. En un comunicado difundido el miércoles por la mañana, afirmó que ni su oficina, ni la ciudad de El Paso, ni las autoridades aeroportuarias fueron notificadas con antelación sobre la decisión.

“La trascendental decisión de la FAA de cerrar el Aeropuerto de El Paso durante 10 días no tiene precedentes y ha generado gran preocupación en la comunidad”, declaró Escobar. Según explicó, tras consultar durante la noche y la mañana con distintas fuentes, no existe “una amenaza inmediata para la comunidad ni las áreas circundantes”. La legisladora pidió mayor claridad sobre los fundamentos de la medida.

🚨 The highly consequential decision by FAA to shut down the El Paso Airport for 10 days is unprecedented and has resulted in significant concern within the community. https://t.co/qAZGrQ8I0Q — Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) February 11, 2026

La decisión amenazaba con generar importantes trastornos en una de las principales ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México. El Paso, con una población cercana a los 700.000 habitantes si se considera su área metropolitana, es un nodo clave para el comercio y la movilidad transfronteriza junto con la vecina Ciudad Juárez. El aeropuerto se presenta como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México, y recibió 3,49 millones de pasajeros en los primeros once meses de 2025.

Agencias AP y AFP