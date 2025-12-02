EEUU prepara redadas migratorias contra comunidad somalí en Minnesota, dice fuente de AP

MINNEAPOLIS (AP) — Las autoridades federales están preparando redadas migratorias contra la comunidad somalí en Minnesota, dijo una fuente familiarizada con el tema, mientras el presidente Donald Trump ha intensificado su retórica sobre esa comunidad.

La operación podría comenzar en los próximos días y será contra personas en el área de Minneapolis–St. Paul que tienen órdenes finales de deportación, indicó la fuente. Equipos de agentes de inmigración se desplegarían por esas dos ciudades en lo que la persona describió como una redada dirigida y de alta prioridad, aunque los planes siguen siendo fluidos y sujetos a cambios.

La perspectiva de una operación centrada en migrantes somalíes probablemente profundizará las tensiones en Minnesota, ya que Trump se ha enfocado en personas de ascendencia somalí que viven en Estados Unidos, diciendo que “han causado muchos problemas”, una retórica que según líderes comunitarios ha inflamado las tensiones y revivido temores de perfilamiento.

Minnesota tiene la comunidad somalí más grande del país. Muchos huyeron de la larga guerra civil en su nación y fueron atraídos por los programas sociales acogedores del estado.

Las autoridades se centrarán en cientos de personas en el operativo, manifestó la fuente. Al igual que con redadas migratorias anteriores, es posible que haya arrestos incidentales, es decir, arrestos de personas que no son el objetivo del operativo pero carecen de estatus legal y podrían ser detenidas también, declaró la fuente.

La persona habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas que no han sido divulgadas públicamente. El New York Times fue el primero en reportar sobre el operativo.

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló que la agencia no discutiría “operaciones futuras o potenciales”.

“Todos los días, (el servicio de inmigración ICE) hace cumplir las leyes de la nación en todo el país. Lo que hace que alguien sea un objetivo de ICE no es su raza o etnia, sino el hecho de que están en el país ilegalmente”, sostuvo McLaughlin.

Trump y otros funcionarios de su administración han utilizado una áspera retórica contra los somalíes que viven en Estados Unidos, después de que un medio de noticias conservador, City Journal, afirmara que dólares de los contribuyentes de programas gubernamentales defraudados han fluido hacia el grupo somalí al-Shabab.

El mes pasado, Trump dijo que estaba terminando el Estatus de Protección Temporal para los migrantes somalíes que viven en Minnesota, una salvaguarda legal contra la deportación para inmigrantes de ciertos países. Un informe producido para el Congreso en agosto situó el número de somalíes cubiertos por el programa en solo 705 a nivel nacional.

Respondiendo a noticias sobre las posibles redadas migratorias, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aseguró en X: “Damos la bienvenida al apoyo en la lucha contra la delincuencia. Pero hacer un truco de relaciones públicas y apuntar indiscriminadamente a los inmigrantes no es una solución real a un problema”.

Trump ha denunciado que inmigrantes somalíes están “acaparando totalmente el otrora gran estado de Minnesota” y ha insultado a Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia el año pasado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseveró en una publicación en redes sociales el lunes que su agencia estaba “investigando acusaciones de que bajo la gestión ineficaz de la Administración Biden y el gobernador Tim Walz, los dólares de los contribuyentes de Minnesota pueden haber sido desviados a la organización terrorista Al-Shabaab”.

Jaylani Hussein, un somalí-estadounidense que es director ejecutivo del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Islámicas, expresó que su grupo ha escuchado de “menos de una docena” de arrestos de inmigración dentro de la comunidad somalí local en los últimos días.

Pero añadió que alrededor del 95% de los somalíes en Minnesota son ciudadanos estadounidenses, por lo que el número de aquellos en etapas más tempranas del proceso de inmigración es una proporción “bastante pequeña” de la comunidad. Estimó que el 50% de la comunidad nació en Estados Unidos.

“Creemos que esto es retórica política y un ataque contra nuestra comunidad”, manifestó Hussein. “Pero más agentes de ICE significa más presión sobre la comunidad inmigrante en general”, dijo, refiriéndose a hispanos y otros africanos.

Agregó que las redadas son otro ejemplo de la administración Trump “demonizando a la comunidad musulmana” y que no es nuevo que cuando alguien en la comunidad comete un crimen, toda la comunidad sea acusada. Apuntó que eso ha sido cierto para otros grupos étnicos a lo largo de la historia estadounidense.

La corresponsal Rebecca Santana en Washington contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.