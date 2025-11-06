EEUU recupera a Gio Reyna para amistosos ante Paraguay y Uruguay

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, incluyó este jueves al joven Gio Reyna en su lista de convocados para los amistosos de este mes frente a Paraguay y Uruguay, en los que causarán baja figuras como Christian Pulisic.

El punta del AC Milan sigue fuera de los terrenos de juego desde la lesión de isquiotibiales que sufrió en otro ensayo con Estados Unidos en octubre.

Entre los 25 integrantes de la lista tampoco se encuentran titulares habituales como el arquero Matt Turner, el defensa Chris Richards o el punta Tim Weah, que también han padecido recientes problemas físicos.

Pochettino sí convocó en cambio a Gio Reyna por primera vez desde el fiasco de marzo en la final a cuatro de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que Estados Unidos concluyó en el último lugar.

El talentoso mediapunta del Borussia Mönchengladbach tendrá así una oportunidad de reengancharse al Team USA en los últimos amistosos del año frente a dos selecciones clasificadas al Mundial de 2026.

Estados Unidos, coanfitrión del certamen, enfrentará el 15 de noviembre a Paraguay en Chester (Pensilvania) y, tres días después, a Uruguay en Tampa (Florida).

Reyna compartirá esta concentración con el mediocampista Sebastian Berhalter cuyas familias, que habían estado muy unidas, sostuvieron una agria disputa personal en el marco de la pasada Copa del Mundo de Catar 2022.

El exinternacional Claudio Reyna y su esposa Danielle, frustrados con la falta de minutos de su hijo Gio en Catar, dieron a conocer a la federación estadounidense un antiguo episodio de violencia doméstica del entonces seleccionador Gregg Berhalter, padre de Sebastian.

La federación abrió una investigación independiente por ese incidente, ocurrido tres décadas atrás, en el que Berhalter agredió a su actual esposa.

Tras las pesquisas, la federación restituyó como seleccionador a Berhalter, que terminó siendo despedido en 2024 por el fracaso de su selección en la Copa América.

Lista de 25 convocados de Estados Unidos:

Arqueros: Roman Celentano (FC Cincinnati), Matt Freese (New York City), Jonathan Klinsmann (Cesena/ITA), Patrick Schulte (Columbus Crew).

Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED), Alex Freeman (Orlando City), Mark McKenzie (Toulouse FC/FRA), Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER), John Tolkin (Holstein Kiel/GER), Auston Trusty (Celtic/SCO).

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth/ENG), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Aidan Morris (Middlesbrough/ENG), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER), Cristian Roldán (Seattle Sounders), Tanner Tessmann (Olympique Lyon/FRA), Sean Zawadzki (Columbus Crew).

Delanteros: Brenden Aaronson (Leeds United/ENG), Folarin Balogun (AS Monaco/FRA), Diego Luna (Real Salt Lake), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED), Haji Wright (Coventry City).

gbv/cl