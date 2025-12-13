EEUU retira cargos contra exejecutivo argentino de Fox vinculado al FIFAgate

El gobierno de Estados Unidos decidió retirar los cargos contra un exejecutivo de la cadena Fox involucrado en el escándalo de corrupción de la FIFA, conocido como FIFAgate, que sumió al organismo rector del fútbol mundial en crisis.

Los fiscales informaron el martes a la Corte Suprema que querían poner fin a su lucha por mantener las condenas de Hernán López y la firma argentina de marketing deportivo Full Play.

Ambos fueron declarados culpables en marzo de 2023 de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con sobornos para asegurar derechos televisivos lucrativos a funcionarios del fútbol internacional.

Las condenas fueron anuladas en apelación meses después y reinstauradas en julio de este año.

El caso fue uno de varios derivados de una amplia investigación por corrupción iniciada en 2015 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), investigación que finalmente provocó la caída del entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter.

En un escrito presentado ante la Corte Suprema, que López había solicitado para revisar su condena, los fiscales señalaron que la desestimación del caso se encuentra "en interés de la justicia", sin ofrecer más detalles.

Solicitaron que el caso vuelva a un tribunal inferior para su desestimación formal.

"Estoy agradecido de que la verdad haya prevalecido y confío en que se revelará aún más de esa verdad", escribió López, ciudadano estadounidense y argentino, en X la noche del martes.

Aunque no hay indicios de participación de Donald Trump, el presidente estadounidense ha emitido una serie de indultos, incluidos algunos relacionados con delitos de corrupción.

En febrero, ordenó al DOJ que suspendiera la aplicación de una ley de larga data que prohíbe a empresas estadounidenses sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener negocios.

López enfrentaba hasta 40 años de prisión y millones de dólares en multas tras su condena por conspiración de lavado de dinero y conspiración por fraude electrónico.

Durante el juicio, un tribunal estadounidense determinó que los principales beneficiarios del esquema de sobornos fueron seis de los hombres más poderosos del fútbol sudamericano.

Entre ellos se encontraban el expresidente de la Conmebol, el paraguayo Nicolás Leoz, fallecido en 2019; el exvicepresidente de la FIFA y expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona, fallecido en 2014; y el exjefe del fútbol brasileño Ricardo Teixeira.

Estados Unidos será coanfitrión del Mundial de 2026 junto con México y Canadá a mediados del próximo año.