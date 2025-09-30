El abogado del hombre que murió en el nuevo parque de Universal dijo que más personas sufrieron lesiones en la misma montaña rusa

ORLANDO, Florida.- Varias personas se pusieron en contacto con la familia de un hombre de 32 años que murió hace dos semanas por lesiones provocadas por impactos de fuerza contundente mientras iba a bordo de la nueva montaña rusa Stardust Racers en el parque temático Epic Universe de Universal, dijo el martes el abogado de la familia de la víctima.

Entre las personas que han contactado a la familia y a la oficina del abogado Ben Crump desde que Kevin Rodríguez Zavala murió el 17 de septiembre en la montaña rusa se encuentra una mujer que dice haber perdido el conocimiento y sufrido lesiones en el cuello y la columna poco después de que la atracción abriera en mayo, según comentó Crump durante una conferencia de prensa en Orlando.

La mujer se puso en contacto con la familia de Zavala a través de una página de GoFundMe y les contó sobre la experiencia que tuvo en la montaña rusa.

“Todo lo que queremos son respuestas sobre la muerte de mi hijo”, dijo Ana Zavala, la madre de la víctima, a través de un intérprete en la conferencia de prensa del martes. “Queremos estas respuestas para poder honrarlo. Queremos estas respuestas para poder tener algo de paz. Es extremadamente difícil perder a un hijo y no le deseamos este dolor a nadie”.

La montaña rusa de doble lanzamiento alcanza velocidades de hasta 100 km/h y se inauguró oficialmente en mayo cuando abrió al público el más reciente parque temático de Universal Orlando Resort.

Universal no respondió de inmediato a un pedido de comentarios el martes.

Otras demandas

En paralelo, una mujer del centro de Florida demandó a Universal la semana pasada diciendo que había sufrido lesiones mientras estaba en la montaña rusa. Sandi Streets dijo que su cabeza se sacudió violentamente y se golpeó contra el apoyacabezas de su asiento cuando estaba en la atracción en abril, antes de la apertura oficial del parque, lo que le provocó lesiones permanentes, se indica en la demanda.

Crump cuestionó qué medidas tomó Universal después de recibir los informes de la mujer y de otras personas que dijeron haber resultado heridas en la atracción.

“Ella les dijo que debían hacer algo al respecto porque alguien va a resultar gravemente herido, o peor, va a morir“, dijo el abogado. “Ella les dio aviso, y creía que los empleados ya sabían que había problemas con esta montaña rusa. Y surge la pregunta, ¿qué hizo Universal al respecto?"

En el caso de Zavala, el médico forense del área de Orlando dictaminó que la causa del fallecimiento fueron múltiples lesiones por impacto contundente, y señaló que la forma de la muerte fue un accidente.

Karen Irwin, presidenta de Universal Orlando Resort, dijo a los trabajadores, en una nota enviada poco después de la muerte de Zavala, que los hallazgos internos mostraron que los sistemas de la atracción funcionaron normalmente, que el equipo estaba intacto y que los trabajadores de Universal siguieron los procedimientos adecuados. Los investigadores del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida también dijeron que sus hallazgos iniciales coinciden con los del parque temático.

Crump dijo que su equipo pedirá una mayor supervisión gubernamental para grandes corporaciones como Universal y Disney. Los parques temáticos más grandes de Florida están exentos de inspecciones de seguridad estatales, a diferencia de lugares más pequeños y ferias. En cambio, sitios más grandes como Walt Disney World y Universal realizan sus propias inspecciones y tienen sus propios protocolos, pero deben informar al estado sobre cualquier lesión o muerte.

Desde que Epic Universe abrió en mayo, se han realizado tres informes sobre atracciones en el parque temático. En mayo, un hombre de 63 años con un padecimiento preexistente experimentó mareos y “un estado alterado de conciencia” y una mujer de 47 años, también con un padecimiento preexistente, sufrió una “perturbación visual” y entumecimiento tras subir a la montaña rusa Stardust Racers, en días separados. Un hombre de 32 años tuvo dolores en el pecho después de subir a la atracción Hiccup’s Wing Gliders, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

"Creemos que hubo señales de advertencia de que había algo mal con el diseño de esta atracción y que intentaron culpar a las víctimas", dijo Crump.

La familia de Zavala señaló que él tenía una discapacidad espinal de nacimiento y usaba una silla de ruedas, pero que eso no causó su muerte.

“Si creían que las personas con discapacidad no deberían estar en esta montaña rusa, entonces ¿por qué lo ayudaron a subir a ella?” preguntó Crump. “Ahora no pueden justificar esto tratando de culpar a la víctima”, agregó el abogado.

Crump pide a cualquier persona que haya resultado herida en la montaña rusa que se comunique con su oficina, al igual que cualquiera que haya presenciado lo que sucedió ese día.

