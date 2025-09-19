Murió un joven en el nuevo parque Epic Universe: se descompensó en una montaña rusa

ORLANDO.- Un joven que se descompensó tras subirse a una montaña rusa en el nuevo parque Epic Universe de Universal Orlando Resort, en Orlando, murió a causa de lesiones por impacto contundente, informó un médico forense el jueves.

El hombre, de 32 años, fue encontrado inconsciente después de dar una vuelta en la montaña rusa Stardust Racers el miércoles por la noche, indicó la policía del condado Orange.

Joshua Stephany, médico forense del área de Orlando, dictaminó que la muerte fue un accidente tras realizar una autopsia. El comunicado de Stephany no mencionó detalles sobre las lesiones, ni en qué parte del cuerpo se encontraron.

Dennis Speigel, director ejecutivo y fundador de la consultora International Theme Park Services, calificó la conclusión de la autopsia de “bastante impactante” y afirmó que planteaba más preguntas que respuestas.

Visitantes llegan a la entrada principal del parque temático Epic Universe en Universal Resort Orlando, el 10 de abril de 2025, en Orlando, Florida

“¿Fue en la cabeza o en el pecho? ¿Se golpeaba? ¿Estaba bien sentado?”, preguntó Speigel. “¿Fue un accidente causado por la atracción o por algo que él hizo?”.

La oficina del médico forense no respondió a un correo electrónico solicitando más detalles sobre las lesiones.

La Stardust Racers, ubicada dentro de la sección Celestial Park del parque, es descrita en el sitio web del parque como “una impresionante montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades increíbles de hasta 100 km/h”. La atracción asciende hasta los 40 metros y recorre 1524 metros de vías mientras las dos montañas rusas “recorren un entrecruzamiento invertido, conocido como el ‘Giro Celestial’, en un deslumbrante despliegue de colores brillantes y música etérea”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange identificó a la víctima como Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, según el diario local Orlando Sentinel, sin brindar mayores detalles.

“La investigación se encuentra en una etapa muy temprana y no tenemos más información para divulgar en este momento”, informó la policía.

“Estamos devastados por este trágico evento y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped”, declaró un portavoz de Universal Orlando Resorts en un comunicado. “Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y la investigación en curso”.

La atracción cerró tras el incidente.

El parque más nuevo

Universal abrió el parque en mayo. Tiene cinco secciones temáticas y un hotel de 500 habitaciones.

Es el primer parque temático tradicional importante que se abre en Florida desde 1999, cuando se inauguró Universal Islands of Adventure, aunque Universal abrió un parque acuático temático en Orlando, Volcano Bay, en 2017.

La adición de Epic Universe elevó el número total de parques en el complejo de Florida a cuatro, incluyendo Universal Studios.

Epic Universal Studios es el parque más grande de Universal en Estados Unidos. Universal Orlando Resorts

Los parques temáticos más grandes de Florida están exentos de las inspecciones de seguridad estatales, a diferencia de los lugares y ferias más pequeños. En cambio, los parques temáticos más grandes como Walt Disney World y Universal realizan sus propias inspecciones y tienen sus propios protocolos, pero deben informar al estado sobre cualquier lesión o muerte.

En el segundo trimestre de este año, hubo una docena de informes de incidentes en Disney World, Universal y SeaWorld Orlando. Variaron desde una mujer de 78 años que quedó inconsciente en un carrusel apto para niños en SeaWorld hasta una mujer de 87 años con una condición preexistente que perdió el conocimiento después de subir a la atracción Dinosaur en el Animal Kingdom de Disney.

Desde que Epic Universe abrió en mayo, hubo tres informes. En mayo, un hombre de 63 años con una condición preexistente experimentó mareos y “un estado alterado de conciencia” y una mujer de 47 años con una condición preexistente tuvo una “perturbación visual” y entumecimiento después de subir a la montaña rusa Stardust Racers, en días separados. Un hombre de 32 años experimentó dolores en el pecho después de subir a la atracción Hiccup’s Wing Gliders, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

Agencia AP