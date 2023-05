El auge de la pandemia que quedó atrás en EE.UU. por temor a la recesión

escuchar

El impacto de la pandemia de Covid-19 en la economía ha sido evidente. Casi todos los sectores tuvieron problemas ante los confinamientos y las restricciones de movilidad. No obstante, el panorama fue distinto para algunas industrias. Ante la imposibilidad de buscar a profesionales para las renovaciones en el hogar, muchas personas adoptaron la filosofía “hágalo usted mismo” y se volvieron aficionados a las renovaciones y mejoras. Ahora, con la emergencia sanitaria en el pasado, los expertos ven otra tendencia, con precios mucho más altos y consumidores que cada vez temen más a una recesión en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte del medio CNN, los estadounidenses gastan menos en lugares como Lowe’s y Home Depot. La primera compañía redujo el martes sus previsiones de ganancias y ventas para el año. En tanto que la segunda dio a conocer ventas por debajo de lo esperado y un mal pronóstico la semana pasada.

Las empresas buscan nuevos mercados para generar las menores pérdidas Unsplash

Los investigadores de la Universidad den Harvard descubrieron que 2020 había sido un año récord para las mejoras en los hogares estadounidenses. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ambas compañías han tenido que buscar formas de compensar esa desaceleración del negocio. “Lowe’s sufre un caso de depresión por las mejoras en el hogar”, afirmó el experto en comercio minorista Neil Saunders, director gerente de Global Data, en un comentario retomado por CNN. Para los consumidores, “la desaceleración del mercado inmobiliario baja el número de personas que emprenden proyectos de renovación”, añadió el especialista.

El panorama económico en Estados Unidos

Por su parte, Bill Darcy, CEO de la National Kitchen & Bath Association, agregó que los propietarios de viviendas están nerviosos por la economía, por lo que decidieron pausar sus proyectos de gran escala o ajustarlos a menores presupuestos. Los compradores ya no optan por las marcas de renombre, sino que ven la calidad individual de los productos que desean y buscan en las fábricas.

Las renovaciones fueron frecuentes en pandemia, pero ahora la realidad obliga a las empresas a ajustar sus proyecciones Unsplash

Esta tendencia no sería exclusiva de ese sector, sino que los consumidores cambiaron sus hábitos y ya no gastan en lo que no necesitan, como ropa. En su lugar, invierten en comestibles y productos esenciales. A pesar de este contexto, tampoco han mostrado una desaceleración total y destinan la mayor cantidad de dinero a los viajes.

Aun así, advierten los especialistas del medio citado, parece que la inflación alcanzó a Estados Unidos. Según informó el Departamento de Trabajo a principios de mes, los precios son 4,9 % más altos que hace un año.

Un mercado a bajo costo

Si bien la pandemia de Covid-19 tuvo múltiples efectos, hay que destacar que los estadounidenses aprendieron a no dar por sentado sus hogares. Tras haber estado confinados durante tantos meses, decidieron hacer de su prioridad tener espacios cómodos y habitables, incluso frente a los altos costos del material. Ese efecto que se vio tanto en 2020, como en 2021, según Forbes, ha quedado en el pasado, por lo que las empresas tienen que innovar y conquistar otros mercados.

Al respecto, Lowe’s parece apuntar a la zona rural de Estados Unidos, que antes consideraba una desventaja competitiva. Ahí, los directivos esperan que sus tiendas se vuelvan un componente clave dentro de su crecimiento en los próximos de tres a cinco años, afirmó el CEO Marvin Ellison, mientras rendía cuentas sobre sus resultados con analistas el martes de esta semana.

LA NACION