El auto Cadillac más barato que se puede comprar en EE.UU. antes de que termine 2025
El Cadillac CT4 se mantiene como el modelo más económico de la firma, por menos de US$40.000
Cadillac es una de las marcas de lujo más reconocidas del mundo y suele asociarse con precios elevados. Sin embargo, todavía existe una opción accesible en el mercado estadounidense: el Cadillac CT4, que se mantiene como el modelo más barato de la firma.
Cuál es el Cadillac más barato que se vende en Estados Unidos
De acuerdo con USA Today, el Cadillac CT4 tiene un precio inicial de US$35.600, que lo convierte en el vehículo más económico de la marca en EE.UU. y en uno de los sedanes de lujo más accesibles de su categoría.
La versión de entrada, Luxury, viene equipada con un motor turboalimentado twin-scroll de 2.0 litros, capaz de generar 237 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades y tracción trasera (con opción de tracción integral).
Entre los sistemas avanzados de seguridad (ADAS, por sus siglas en inglés) y la tecnología en el interior, destacan la cámara de reversa, climatizador de dos zonas automático y el paquete Driver Awareness Plus, que incluye asistente de mantenimiento de carril con aviso de salida de carril, faros IntelliBeam, alerta de tráfico cruzado trasero y alerta de punto ciego lateral.
Cuáles son las características del Cadillac más económico
El Cadillac CT4 cuenta con las versiones Luxury, Premium y Sport, que son las más económicas de este modelo. Las tres configuraciones comparten características como el motor turbo de 2.0 y 2.7 litros, con tracción delantera y tracción en las cuatro ruedas, junto con una transmisión automática, pero las versiones más caras son de 10 velocidades.
Estas son las características del CT4 2026:
- Motor: cuatro cilindros en línea, turboalimentado de doble entrada de 2.0 litros.
- Transmisión: automática de 8 velocidades.
- Rendimiento: MPG 22 ciudad/32 (RWD) (alrededor de 9,3 l/km y 13-6 l/km).
- Pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas.
- Cargador de teléfono inalámbrico.
- Llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas.
- Control de clima automático de doble zona.
- Paquete Driver Awareness Plus.
- Espejos eléctricos exteriores ajustables con desempañador, plegables manualmente al color de la carrocería.
- Asientos delanteros para el conductor y el copiloto con ajuste eléctrico de 12 posiciones.
- Limpiaparabrisas delantero intermitente con sensor de lluvia.
Una a una: cuánta cuestan las versiones del Cadillac CT4 2026
Hasta agosto de 2025, el Cadillac CT4 2026 cuenta con tres versiones, además del modelo CT4-V Series, que van de los 35.600 a los 43.800 dólares.
Hasta agosto de 2025, estas son las configuraciones disponibles:
- CT4 Luxury: US$35.600
- CT4 Premium Luxury: US$39.900
- CT4 Sport: US$43.800 (hasta US$47.820 con paquetes adicionales)
- CT4-V: US$50.000
- CT4-V Blackwing: US$62.700
El CT4-V Series ofrece un motor V6 biturbo de 3.6 litros con 472 caballos de fuerza y 445 libras-pie de torque. Su versión más radical, la Blackwing, alcanza los 189 mph (304 km/h) en pista, con aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,9 segundos.
El Cadillac CT4 compite directamente con sedanes de lujo como el BMW Serie 3, el Mercedes-Benz Clase C, el Audi A4 y el Lexus ES, lo que lo posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan ingresar al segmento premium sin superar la barrera de los US$40.000.
