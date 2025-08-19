Así es Elevated Velocity, el nuevo auto eléctrico de Cadillac: lujo y rendimiento todoterreno

Cadillac compartió un video del nuevo modelo Elevated Velocity, un auto eléctrico de lujo, con diseño elegante y alta tecnología que aún no se lanzó al mercado. El vehículo, presentado como la evolución de Lyriq-V y Optiq-V, se destaca por mejoras que lo llevan a un rendimiento todoterreno y diversos modos que ayudan a personalizar la experiencia de conducción.

Así es el nuevo auto de Cadillac, el modelo Elevated Velocity

El pasado 14 de agosto, la marca sorprendió al compartir un video del nuevo prototipo de Cadillac, un modelo totalmente eléctrico y de alto rendimiento, con un diseño único que entusiasma a los amantes de los autos de lujo.

Elevated Velocity, la nueva apuesta de Cadillac

Elevated Velocity es la continuación de los modelos Lyriq-V y Optiq-V, presentados recientemente por la empresa. De acuerdo con General Motors, el rendimiento de este prototipo es “extremo”, su ensamblaje es único en su tipo y posee la más alta tecnología.

El exclusivo diseño es una de sus características más importantes, ya que es un coche de lujo, que se destaca por su comodidad y que cuenta con interiores refinados. Al mismo, tiempo promete un rendimiento todoterreno, aun en entornos desérticos.

Cadillac promociona su nuevo vehículo bajo el lema de que todo aquel que lo posea podrá moverse sin límites. A su vez, destaca que podrá seleccionar uno de los múltiples modos de conducción.

Así es el Elevated Velocity, nuevo prototipo de auto eléctrico de Cadillac (Web/Netcarshow)

El diseño elegante y elevado del Elevated Velocity

En cuanto a su diseño exterior, Elevated Velocity tiene proporciones imponentes y un estilo elegante, similar a sus modelos Celestiq y el Lyriq.

Posee un capó alargado, cabina 2+2 (dos asientos delanteros y dos pequeños atrás), exterior en azul vapor con matices de gris pedernal, con el interior en rojo intenso y un toque de azul en los parabrisas delantero y trasero y las ventanillas laterales.

Además, cuenta con puertas de ala de gaviota, para facilitar el acceso de los ocupantes al vehículo. Sus ruedas de 24 pulgadas (61 cm) permiten atravesar terrenos hostiles, como desiertos, y sus llantas están confeccionadas con una mezcla de fibra de lino y acrílico con tinte cristal negro, además del patrón Precision, característico de la marca.

El nuevo auto eléctrico de Cadillac, Elevated Velocity, tiene puertas estilo ala de gaviota (Web/Netcarshow)

Cuenta con una tecnología de vanguardia de iluminación frontal translúcida. El interior cuenta con diferentes materiales que revelan texturas suaves y con diversos relieves, desde tela bouclé hasta acrílico teñido y vidrio, con tonos rojo intenso y detalles de metal cepillado.

Además, cada modo de experiencia tiene una activación diferente en la cabina del automóvil, la cual cuenta con un compartimento con cerradura para almacenamiento de artículos esenciales y terapia infrarroja para la recuperación de sus ocupantes.

Cuánto cuesta el nuevo Elevated Velocity de Cadillac

Cadillac no ha publicado el precio de este nuevo modelo y, según su sitio web, el prototipo no está disponible para su venta, aunque sí fue exhibido en el evento automotor The Quail, A Motorsports Gathering (La codorniz, un encuentro de deportes de motor, en español) en Carmel, California.

Cuáles son los modos de experiencia del Elevated Velocity de Cadillac

El modo de bienvenida: hace que el interior del vehículo se ilumine con una suave luz blanca cuando se acerca el conductor y las puertas de ala de gaviota se elevan.

hace que el interior del vehículo se ilumine con una suave luz blanca cuando se acerca el conductor y las puertas de ala de gaviota se elevan. El modo Elevate : da nombre al modelo, debe ser activado por el conductor y hace que los pedales y el volante se retraigan, además de que la iluminación se vuelve roja y se activa la luz infrarroja y otros mecanismos para la recuperación de los ocupantes.

: da nombre al modelo, debe ser activado por el conductor y hace que los pedales y el volante se retraigan, además de que la iluminación se vuelve roja y se activa la luz infrarroja y otros mecanismos para la recuperación de los ocupantes. El modo velocidad: debe ser activado por el conductor y mueve las luces interiores para que se concentre en la carretera. Además, muestra el tiempo, la velocidad, la navegación y la temperatura de la en el tablero.

El nuevo Cadillac Elevated Velocity tiene diferentes modos de experiencia y de conducción (Web/Netcarshow)

A su vez, entre los modos de conducción, este modelo cuenta con el e-Velocity, ideal para las rutas intensas en carretera; el modo Terra, para un mejor rendimiento todoterreno; el Sand Vision, para ver mejor a través de las tormentas de arena; y el Elements Defy, para activar los mecanismos antiresiduos y polvo.