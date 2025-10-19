El célebre programa estadounidense Saturday Night Live comparó a Milei con Austin Powers

En el reconocido programa de comedia estadounidense Saturday Night Live (SNL) hicieron alusión a la reciente visita del presidente Javier Milei a la Casa Blanca, donde se reunió con su par Donald Trump y hablaron sobre la ayuda económica que Estados Unidos brindará al país. En ese contexto, el presentador de uno de los segmentos, Colin Jost, comparó al mandatario argentino con Austin Powers, el icónico personaje de las películas homónimas.

“El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: if you make me horny, baby” (“Si me enloquecés, nena”), dijo el presentador, al mostrar una fotografía en la que Milei y el personaje interpretado por Mike Myers aparecen con gafas oscuras y una expresión similar, en referencia a una de las frases más recordadas del extravagante espía británico.

Diseño Sin Título - 2025-10-19T113942.565

Jost también ironizó sobre el acuerdo económico: “Trump anunció que le dará US$40.000 millones a la Argentina. Porque, si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia la Argentina...”.

La reunión entre Trump y Milei

El pasado martes, el Presidente y su comitiva arribaron a Washington para participar de una reunión bilateral con el republicano en la Casa Blanca. El encuentro se dio tras el respaldo económico al Gobierno, que la administración republicana condicionó al resultado electoral del 26 de octubre.

“Espero que los argentinos entiendan el buen trabajo que está haciendo y que vayan a apoyarlo durante las elecciones de medio término, así podemos continuar ayudando a la Argentina a que alcance su increíble potencial”, informó Trump a través de un posteo en su red social Truth.

Trump y Milei. CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Javier Milei tiene mi completo y total apoyo”, destacó Trump.

Sus declaraciones se dieron luego de que desde el Gobierno aseguraran que el mandatario norteamericano no había condicionado su apoyo financiero al resultado de las legislativas, sino que se refería a las elecciones presidenciales de 2027. Más temprano, en la Casa Blanca y sentado frente a Milei, Trump había sido explícito tres veces sobre la necesidad de una victoria electoral de La Libertad Avanza: “Si el Presidente pierde, no seremos generosos con la Argentina. Debe ganar. Si pierde, no vamos a perder nuestro tiempo”.

La reacción de los mercados

Este cruce de declaraciones y la advertencia del líder republicano generaron reacciones negativas en los mercados financieros argentinos. La Bolsa porteña, que había iniciado la jornada en terreno positivo, cambió su rumbo. Cerca de las 16 horas de ese martes, el índice accionario S&P Merval retrocedió 3% y cotizó en 1.899.027 unidades. Este valor equivale a 1285 dólares al tipo de cambio contado con liquidación, una caída del 5,4% en moneda dura. Las bajas más pronunciadas del panel principal correspondieron a Metrogas (-10,6%), Transportadora de Gas del Norte (-8,9%) y Sociedad Comercial del Plata (-7,7%).

La tendencia negativa se replicó en las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York, conocidas como ADR. Los papeles de Banco Supervielle se destacaron con un descenso del 8,1%. Le siguieron los de BBVA (-5,5%), Pampa Energía (-5,8%) e YPF (-5,8%).

El segmento de deuda soberana también mostró una clara tendencia a la baja. Los bonos Bonares retrocedieron hasta un 7,38% en el caso del AL41D. Los Globales cayeron hasta un 6,48%, como se observó en el título GD29D.