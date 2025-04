El consejo de los expertos para comprar un carro en Estados Unidos: ¿el momento ideal ante la inminencia de los aranceles?

La posible aplicación de un arancel del 25% a autos y autopartes importadas en Estados Unidos podría impactar directamente en el precio final que pagan los consumidores por los carros. Es que el anuncio del presidente Donald Trump reactivó el debate sobre si conviene o no adquirir un vehículo en este contexto.

Los precios de autos 0km podrían subir hasta 4000 dólares en Estados Unidos

Los expertos de Consumer Reports estiman que los valores podrían aumentar hasta 4000 dólares por unidad. A este incremento se sumaría un costo adicional de US$1000 durante el plazo promedio de un préstamo para financiar la compra.

El alza afectará tanto a modelos importados como a los producidos en Estados Unidos debido a la globalización de las cadenas de suministro Noah Berger - FR34727 AP

Nadia Torres, vocera de la organización, explicó en Telemundo 52 que incluso los modelos ensamblados en EE.UU. podrían registrar incrementos. Las razones están en la cantidad de componentes importados que utilizan los fabricantes estadounidenses.

Asimismo, Torres advirtió que la suba de precios podría afectar a toda la línea de modelos de las automotrices, sin importar el origen de ensamblado. “Los fabricantes podrían trasladar los costos a toda su gama, incluidos los autos fabricados en Estados Unidos”, afirmó.

Esto se debe a que la cadena de suministro está globalizada y depende de autopartes provenientes de distintos países. Más allá de que la intención de Trump es que los habitantes compren “autos estadounidenses”, el impacto de los aranceles podría ser perjudicial.

Autos alquilados o usados: ¿cuál es la mejor alternativa?

En este escenario, el alquiler a través del sistema de leasing podría mitigar parcialmente los efectos de los aranceles. Torres aclaró que los pagos mensuales se calculan en función de la depreciación del vehículo durante el contrato, no sobre el valor total de compra. Esta modalidad permite mayor previsibilidad a corto plazo y podría convertirse en una opción viable hasta que se estabilice el mercado.

Por otro lado, para quienes analizan adquirir un vehículo usado, Torres recomendó prestar atención a la antigüedad del modelo. Esto se vuelve clave porque las piezas de repuesto también estarán alcanzadas por los aranceles, lo que podría encarecer las reparaciones. “Si el auto ya no tiene garantía, es fundamental buscar opciones de bajo mantenimiento”, comentó.

Las reparaciones también serán más caras: los costos de autopartes importadas podrían elevarse, lo que encarecerá seguros, mantenimientos y autos usados

En tanto, insistió en que no conviene apurarse a cerrar una compra. En ese sentido, aconsejó investigar y usar herramientas como Build and Buy, que muestra el precio que pagan otras personas por modelos similares en la misma zona. Si no existe una urgencia, podría resultar más conveniente esperar antes de concretar la adquisición.

La industria automotriz advierte consecuencias severas de los aranceles de Trump

De acuerdo a Reuters, el 22 de abril, una coalición de grupos del sector automotriz envió una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para frenar los aranceles planeados.

Representantes de importancia en la industria como General Motors, Toyota, Volkswagen y otras empresas alertaron sobre las consecuencias. En específico, aseguraron que las tarifas afectarán las ventas, elevarán los costos de mantenimiento y podrán provocar despidos y quiebras.

“La mayoría de los proveedores de autopartes no están financieramente preparados para una interrupción abrupta provocada por aranceles. Muchos ya están en situación crítica y enfrentarán paros de producción, despidos y quiebras”, agregó la carta.

Los representantes de la industria automotriz también advirtieron que “basta con que un solo proveedor falle para provocar el cierre de una línea de producción de un fabricante de automóviles”.

Una coalición de fabricantes advirtió que los aranceles generarían quiebras, despidos masivos y caída en la producción automotriz RICHARD A. BROOKS - AFP

¿Cuándo se implementarán las tarifas sobre los automóviles importados en Estados Unidos?

Un análisis publicado este mes por el Center for Automotive Research concluyó que los aranceles del 25% sobre las importaciones automotrices, inicialmente pensados para el 3 de abril, generarán un aumento de costos de aproximadamente US$108 mil millones para las automotrices estadounidenses en 2025.

Sin embargo, el 14 de abril, Trump anunció que consideraba modificar los aranceles del 25% impuestos a las importaciones de automóviles y autopartes provenientes de México, Canadá y otros países.

Según afirmó el mandatario republicano, las automotrices “necesitan un poco de tiempo porque van a fabricarlos aquí”. Luego, reiteró que finalmente planea aplicar los aranceles a más tardar el 3 de mayo.

Por eso, Consumer Reports concluyó que en este contexto de incertidumbre, la mejor estrategia es cuidar el vehículo actual. Asimismo, los especialistas recomiendan realizar los mantenimientos necesarios para extender su vida útil.