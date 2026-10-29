El conteo anticipado de las elecciones de medio término en EE.UU. ya superó la de 2022 y se acerca a 40 millones

La votación anticipada para las elecciones de medio término de Estados Unidos de 2026 avanza a un ritmo que ya supera el registrado en la misma etapa de 2022. Con casi 40 millones de sufragios emitidos entre el voto por correo y presencial, los datos muestran una participación significativa antes de la jornada electoral del 3 de noviembre.

Conteo anticipado: casi 40 millones de votos en las elecciones 2026

El seguimiento en vivo de NBC News, actualizado el 29 de octubre, registra un total de 39.636.514 votos emitidos en todo el país mediante el voto por correo y la votación presencial anticipada.

Entre los datos más relevantes del conteo anticipado nacional se encuentran los siguientes:

105.565.938 papeletas solicitadas o enviadas en todo el país para votar por correo.

21 millones de votos presenciales registrados dentro del total nacional.

18,6 millones de votos por correo contabilizados.

En la clasificación por afiliación partidaria de los votantes anticipados, el 47% corresponde a demócratas registrados, el 35% a republicanos registrados y el 18% a personas agrupadas en otras categorías.

Elecciones para el Senado: más de 13 millones de votos en estados competitivos

De acuerdo con los datos de NBC News, los estados considerados competitivos en la disputa por el Senado acumulan 13.486.939 votos emitidos mediante el voto por correo y la votación presencial anticipada.

Del total, la cifra se divide en 10,8 millones de votos presenciales y 2,6 millones de sufragios por correo registrados.

Del total de votos anticipados contabilizados en todo Estados Unidos, 21 millones corresponden a votos presenciales y 18,6 millones a boletas enviadas por correo postal Fotomontaje editado con IA

Texas supera el ritmo de 2022 en el conteo anticipado de las elecciones

Texas se destaca entre los estados observados porque el volumen de votación anticipada ya supera el registrado en el mismo momento de las elecciones de 2022.

Según el seguimiento electoral de NBC News, el voto anticipado aumentó respecto de aquella referencia histórica cuando todavía faltaba algo más de una semana para la jornada electoral. El panel estatal, actualizado el 29 de octubre, contabiliza más de 5,5 millones de sufragios emitidos:

5.535.929 votos por correo o presenciales antes del día electoral.

por correo o presenciales antes del día electoral. El 29% de los 18,8 millones de votantes registrados ya emitió su sufragio anticipado.

222.335 papeletas por correo solicitadas, según el registro estatal informado.

La distribución partidaria muestra una diferencia reducida entre los dos principales partidos entre quienes ya votaron: los republicanos representan el 45% y los demócratas el 44%. El resto corresponde a electores agrupados en otras categorías.

Elecciones en Florida: más de 3,5 millones de votos anticipados

En Florida, el conteo anticipado de las elecciones de medio término registra 3.524.961 votos emitidos por correo o de manera presencial. El dato representa el 22% de los 16,2 millones de votantes registrados en el estado, según el panel de NBC News.

Entre quienes ya emitieron su voto, el 39% son demócratas registrados, el 40% republicanos y el 21% pertenece a otras categorías.

El conteo anticipado alcanza más de 1,1 millones de votos en Nueva York

Nueva York presenta una participación anticipada menor en términos porcentuales que Texas y Florida. Los datos del estado muestran:

1.111.974 votos anticipados contabilizados.

El 8% de los 13,6 millones de electores registrados ya votó.

555.563 papeletas por correo solicitadas.

Entre los votantes anticipados, el 59% son demócratas registrados, el 21% republicanos y el 20% pertenece a otras categorías.

Entre las papeletas por correo solicitadas, el 60% corresponde a demócratas, el 18% a republicanos y el 22% a otras categorías.

California registró más de 4,1 millones de votos anticipados

California registra 4.117.622 votos emitidos por correo o presencialmente antes del día electoral, de acuerdo con el panel de NBC News. Este estado tiene la particularidad de contar con voto universal por correo, por lo que todos los electores registrados reciben automáticamente una papeleta.

Los principales indicadores de la votación anticipada son: