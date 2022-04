El contundente pedido que Paul McCartney le hizo a Starbucks por un detalle en el café

Paul McCartney llegó a Seattle, Estados Unidos, en el marco de su gira Got back y sorprendió a sus fans pero no por pasearse por las calles o intentar pasar desapercibido en algún lugar público. Por el contrario, se llevó las felicitaciones de muchos por un impensado motivo: le hizo un reclamo a Starbucks relacionado con la compra de leche de avena, almendras, soya y coco en los locales.

Y es que en Estados Unidos, Starbucks cobra 70 centavos extra cuando un cliente opta por estas opciones para acompañar sus bebidas. El exbeatle, quien se convirtió en un defensor de los derechos de los animales a nivel mundial y forma parte de la organización PETA (People fot the Ethical Treatment of Animals), se puso al frente de la situación y escribió indignado un texto dirigido a Kevin Johnson, CEO de la compañía, el cual se hizo público gracias a Billboard.

La política de Starbucks frente al consumo de leches no animales indignó a Paul McCartney Fabian Marelli - LA NACION

En el texto, el músico advirtió que sus “amigos de PETA están haciendo campaña por esto” y que espera “sinceramente que, por el futuro del planeta y bienestar animal, puedan implementar esta política” en relación a la eliminación de ese recargo por leche no animal.

Acorde a un informe de la organización que citó, la leche de vaca genera “alrededor de tres veces más emisiones de gases de efecto invernadero y utiliza nueve veces más tierra que las opciones veganas”. En ese sentido, amplió: “Se necesitan 628 litros de agua para hacer un litro de leche de vaca mientras que la leche de avena o soya requiere un 90% menos”.

Paul McCartney le hizo un pedido a la reconocida cadena de cafeterías (Foto: Archivo) ins

Si bien la empresa recibió el reclamo del músico, aún no se manifestaron al respecto. Mientras que el texto empezó a circular por redes sociales y medios de comunicación, ningún responsable de Starbucks se comunicó en favor de ningún tipo de decisión.

La misiva de McCartney se da en la previa a su presentación en Seattle el 2 y 3 de mayo, ciudad del oeste estadounidense donde justamente la cadena tiene sus oficinas principales.

El músico es vegano desde hace casi cinco décadas. PETA, por su parte, es la principal organización activista por los derechos de los animales en el mundo, con millones de miembros a través de sus entidades adheridas.

La carta completa de Paul McCartney al CEO de Starbucks

Estimado Sr. Johnson,

Recientemente me llamó la atención que en los Starbucks de los EE.UU. tiene un cargo adicional por las leches a base de plantas en lugar de la leche de vaca. Debo decir que esto me sorprendió porque entiendo que en otros países como el Reino Unido y la India existe el mismo cargo para ambos tipos de leche y me gustaría solicitarle amablemente que considere esta política también en Starbucks USA.

Mis amigos de PETA están haciendo campaña para que esto suceda y acepté apoyarlos con la cita: ‘Sir Paul le está pidiendo a Starbucks que termine con su recargo en las leches vegetales’ y espero sinceramente que, por el futuro del planeta y el bienestar animal, pueda implementar esta política.