El anuncio de Paul McCartney que sacudió a Estados Unidos: “Regresé”

Paul McCartney sacudió a sus fans de los Estados Unidos con un anuncio muy esperado. El histórico bajista de The Beatles realizará un tour por todo el país que constará de un total de 14 shows en 13 ciudades.

“Dije al final de la última gira que nos veríamos la próxima vez. Dije que iba a volver con ustedes. Bueno, ¡regresé!”, escribió el icónico músico en su cuenta de Instagram.

La portada del tour estadounidense de Paul McCartney (Foto: Instagram)

La gira Got Back comenzará el próximo 28 de abril en la ciudad Spokane, en el estado de Washington, y continuará con dos shows consecutivos en Seattle, el 2 y 3 de mayo. Luego volará al sur del país para presentarse en Oakland, California, el 6 de mayo, y en la ciudad de Los Angeles el 13 del mismo mes.

El tour de Paul McCartney continuará por la ciudad de Fort Worth, en el estado de Texas, el 17 de mayo, y seguirá por Winston-Salem, Carolina del Norte, el 21 de ese mes. Apenas cuatro días más tarde, el compositor de canciones inolvidables como “Let it be” o la propia “Get Back”, cuyo título le dio nombre al exitoso documental de Peter Jackson para Disney e inspiró al artista para diagramar su flamante gira por los Estados Unidos, se presentará en Hollywood, Florida, y luego hará lo propio en Orlando, el 28 de mayo.

las fechas del tour estadounidense de Paul McCartney (Foto: Instagram)

En las últimas cinco fechas del tour, Sir Paul recorrerá las ciudades de Knoxville, en el estado de Tennessee, el 31 de mayo; Siracusa, ubicada en el centro del estado de Nueva York, el 4 de junio; Boston, la capital de Massachusetts, el 7 de junio; Baltimore, en el estado de Maryland, el 12 de junio; y tendrá su cierre triunfal el 16 de junio en East Rutherford, el borough ubicado en el condado de Bergen, en el estado de Nueva Jersey.

Será la primera vez del bajista de The Beatles en las ciudades de Hollywood, Knoxville y Winston-Salem, y sus primeros shows en Fort Worth y Baltimore desde el 1976 con Wings y el 1964 con los Fab Four de Liverpool, respectivamente. Además, regresará a Oakland luego de 20 años.

Paul McCartney anunció su regreso a los Estados Unidos (Foto: Ricardo Pristupluk) Ricardo Pristupluk - Archivo

Las entradas para todas las fechas anunciadas estarán a la venta al público a partir del próximo viernes 25 de febrero a través de la página web oficial del músico. Se trata de la primera serie de espectáculos en vivo de Paul McCartney desde que terminó su gira Freshen Up Tour, en julio de 2019, una odisea de 39 fechas a lo largo de 12 países que concluyó con un espectáculo monumental con entradas agotadas en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Su último lanzamiento discográfico fue McCartney III Imagined, editado en abril de 2021. El décimo noveno álbum solista del músico británico es una reversión del álbum de 2020 McCartney III, en la que el artista re intrepretó las canciones del disco y se asoció con otros músicos contemporáneos como Beck, Idris Elba, Damon Albarn, Josh Homme, St Vincent, Anderson .Paak, Phoebe Bridgers, entre otros.