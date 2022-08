El desesperado pedido de los propietarios del edificio de Surfside, Miami, por una decisión que no esperaban: “Es injusto”

Hace más de un año, un edificio de apartamentos en Surfside, Florida, colapsaba parcialmente y dejaba casi un centenar de muertes. La empatía hacia los familiares de las víctimas fue total e incluso el gobernador del estado, Ron DeSantis, apoyado por los legisladores, perdonaron el pago de impuestos a los propietarios de las unidades por varios cientos de miles de dólares. Ahora, el panorama cambió por completo.

De acuerdo con un informe de El Nuevo Herald, los dueños de los 136 apartamentos están por recibir las facturas de impuestos, sobre la base de su participación en el valor del exclusivo sitio que estuvo ubicado frente al mar. Lo que hoy es un terreno vacío está valorado en 41,3 millones de dólares, que eleva el monto total impositivo sobre la propiedad a 787.000 dólares, según la Oficina del Tasador de Propiedades de Miami-Dade.

Así quedaron las Champlain Towers South, en Surfside, tras el colapso del 24 de junio de 2021 Anadolu Agency - Anadolu

Al dividir ese valor entre el total de propietarios, la cuota media a pagar por impuestos sería de unos US$5786. Esto sin considerar la variación de acuerdo al tamaño de cada apartamento. Para muchos, el término que define la situación es “injusticia”.

Según el medio local, en mayo habrían sido presionados para aceptar un acuerdo sobre la pérdida de sus propiedades de 96 millones en un caso de acción colectiva, luego de reclamar que la compensación propuesta no se acercaba al valor de los apartamentos.

El derrumbe parcial de las torres en Surfside, Miami

Sin embargo, el origen del descontento no fue por la coerción, sino por el acuerdo de conciliación de más de US$1000 millones para los familiares de los 98 fallecidos en el colapso de las Champlain Towers, uno de los derrumbes más mortíferos en la historia de Estados Unidos, de acuerdo con The New York Times.

De acuerdo con Oren Cytrynbaum, miembro de una de las familias afectadas, pese a no morir durante el derrumbe, muchos se sentían víctimas de las circunstancias. Les indigna que no solo los obligaron a aceptar un acuerdo de conciliación con un monto muy por debajo del real, sino que ahora deben pagar los impuestos. “Estamos agradecidos por el acuerdo de conciliación, pero para muchos propietarios esa deducción adicional de entre US$5000 y US$7000 supone una diferencia en nuestras vidas”, expresó el hombre a El Nuevo Herald.

En contexto, el terreno en 8777 Collins Avenue ya tiene un nuevo propietario. Luego de una compra por 120 millones de dólares el mes pasado, un promotor del Medio Oriente se adueñó del espacio donde alguna se erigieron las dos torres al frente de la playa en el condado de Miami-Dade.

Muchos de los propietarios de los apartamentos no entienden por qué deben pagar los impuestos con parte de su acuerdo de conciliación y no con los fondos producto de la venta del terreno. Pero eso no es todo. También reclaman que no recibieron ni un dólar de esos 120 millones.

Actualmente, algunos de ellos considerarían acudir a Jason Pizzo, el senador estatal de Miami -y demócrata- con la esperanza de que este pueda convencer a los legisladores -de mayoría republicana- de eximir el pago impositivo a los dueños de los departamentos por el plazo de este año.