El día que Marco Rubio usó el derecho a la ciudadanía de nacimiento para defenderse
Los padres y abuelo del republicano llegaron desde Cuba en busca del “sueño americano”, y aunque él nació en Estados Unidos, su ascendencia ha sido cuestionada, así como su política migratoria
Marco Rubio, actual secretario de Estado de EE.UU. nació en Miami, Florida, y es hijo de inmigrantes cubanos. En 2016, el entonces senador y candidato a la presidencia, respondió a una demanda con el argumento de que la Constitución confería la ciudadanía por nacimiento, lo que ahora se contrapone con la determinación de Donald Trump, quien pretende eliminarla.
Rubio sobre la ciudadanía por nacimiento
The New York Times dio a conocer el escrito judicial de 2016, en el que el exsendador republicano señaló que la Constitución de EE.UU. otorgaba la ciudadanía a prácticamente todos los niños nacidos en el país.
El ahora secretario de Estado, respondió a una demanda presentada ante un tribunal federal de Arkansas por el candidato presidencial David Librace, quien indicaba que Rubio era inelegible para la presidencia porque no era, como exige la Constitución, un “ciudadano natural por nacimiento”.
El NYT señala que el secretario es hijo de inmigrantes cubanos que adquirieron la ciudadanía en 1975.
Peter J. Spiro, profesor de Derecho de la Universidad de Temple y experto en ciudadanía, dijo a The New York Times en un correo electrónico que el escrito de 2016 era una “declaración contundente y sucinta de por qué se ha interpretado que la Decimocuarta Enmienda ampara a casi todos los niños nacidos en Estados Unidos, independientemente de la situación migratoria de los padres”.
“No hay ninguna razón por la que el argumento que puso en práctica en 2016 no pueda ponerse en práctica hoy contra la orden ejecutiva de Trump”, escribió el experto.
Los argumentos del también señalaban la disposición de la Decimocuarta Enmienda y los principales precedentes de la Corte Suprema, que confirmaban que “las personas nacidas en Estados Unidos de padres extranjeros (que no fueran diplomáticos ni enemigos hostiles u ocupantes) eran ciudadanos de Estados Unidos en virtud de su nacimiento”.
¿Revés para Trump? Rubio ahora se alinea con el presidente de EE.UU.
Desde sus primeros días en el cargo, Trump ha generado controversia al sostener que los hijos de padres que se encuentran en el país de forma ilegal o temporal no son automáticamente ciudadanos porque no están, como exige la Decimocuarta Enmienda, “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.
Al respecto, el republicano emitió una orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense, sin embargo, al mismo tiempo comenzó una batalla legal que sigue en litigio.
The New York Times dio a conocer que Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, explicó en un comunicado que “es absurdo que el NYT pierda el tiempo rebuscando en historias inventadas de hace una década”, y añadió que Rubio está “alineado al 100% con la agenda del presidente Trump”.
Sin embargo, indican que la declaración de Pigott no abordó los argumentos del escrito de 2016 ni cómo cuadraban en la actualidad con la orden ejecutiva del mandatario republicano.
Rubio ha defendido a sus antepasados indocumentados
Durante una entrevista de 2012 con el periodista Jorge Ramos en el programa Al Punto de Univision, Rubio fue cuestionado sobre las diferencias entre su discurso de políticas migratorias y las condiciones que permitieron que su abuelo, Pedro Víctor García, permaneciera en EU.UU. sin ser deportado.
El hombre llegó a EE.UU. desde Cuba en 1962, y según detalló el periodista en la conversación, recibió una orden de deportación, pero nunca fue removido. Recién en 1967 se revisó su caso y se le permitió quedarse.
El secretario de Estado respondió, en ese entonces, que la situación de su abuelo era distinta, debido al contexto político de Cuba y la falta de vías legales para emigrar en aquel momento.
“Mi abuelo estuvo ilegalmente, sí, pero fue una situación humanitaria. Cuba era un estado comunista, y tuvo que huir de eso”, argumentó Rubio. Agregó que no había relaciones diplomáticas, no existía una forma segura de regresar, por lo que deportarlo en ese momento no era una opción viable.
