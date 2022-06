“El efecto imán”: la teoría sobre Miami de un tiktoker argentino que es furor y la pregunta que más le repiten

“¿Cuántos dólares gana un ayudante de albañil en Estados Unidos? Me vine un día para ver qué onda y les enseño lo que vamos a estar trabajando”, inicia uno de sus videos mientras muestra la casa que un médico se compró en Los Ángeles, una residencia de fin de semana en la que renovaban el baño. La cámara enfoca cada uno de los rincones, cubiertos de lona para proteger los pisos. La mejor parte es cuando habla de la paga por ocho horas: 120 dólares, más almuerzo y propina. Por eso, los comentarios se llenan de preguntas. “¿Crees que me vaya bien trabajando allá?”, cuestiona uno. Otro no da crédito y compara su sueldo: “30.000 argentinos se ganó en 8 horas, gano eso cada diez días”. La dinámica casi es la misma en cada uno de los videos de Julio Soria (@GoJulito), un joven de 26 años y orgulloso argentino que conversó con LA NACION y en sus redes da un vistazo de cómo es la vida en los países que visita.

Los argentinos se vuelven locos en un bar, algunos se quitan la camisa y sienten la afición al límite. Gritan y se sienten ufóricos por lo que muestran las pantallas. Él elige la descripción: “Perdonen, ese día todos lloramos de alegría”, así transcurre otro de sus videos.

Para los viajeros, también muestra cómo es la experiencia de abordar un avión a Nueva York por menos de cien dólares. Aspectos comunes que acercan a la gente: cuánto cuesta un auto usado en Estados Unidos, cuál es el precio de una casa y un departamento de lujo en Miami, dónde necesitan empleados y hasta un recorrido por la casa de Toretto, el personaje principal de Rápidos y Furiosos. Este joven tiktoker parece haber encontrado el camino en su contenido, para explicarle a sus más de 170.000 seguidores en esta red social lo que necesitan saber para conocer junto con él Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Hace dos años, en 2020, Julio llegó a Estados Unidos en su primer viaje. Su camino no estaba claro, tenía la intención de hacer un blog, pero también miedo de aventurarse.

“Nunca le metí pata, estaba ese prejuicio de que en TikTok solo había gente que bailaba. Los creadores seguían en Instagram y lo dejé pasar”, comenta. Esa oportunidad que parecía perdida lo llevó a conocer gente, dueños de bares, latinos y más personas que lo ayudaron más tarde a encontrar lo que quería hacer. Así, cuando volvió al país, en 2021, tomó el riesgo. Pasó por esas ciudades durante cinco meses y actualmente acumula más de 170.000 seguidores en TikTok, 3960 en YouTube y más de 53.000 en Instagram.

Ese crecimiento acelerado, dice, se lo debe a su curiosidad. “Quería que los que viajaran me mostraran los supermercados. Me encantaban los videos de Luisito Comunica. Tomaba algo tan simple y me mostraba los precios y dije: ‘Voy a grabar esas curiosidades de las que la gente no encuentra mucha información’”, añade.

¿Por qué Miami?

A sus viajes siempre lo acompaña su novia, que también aparece en algunos de clips y quien ha sido testigo de este crecimiento. La primera vez que Julio se fue a Estados Unidos y se quedó en Miami fue de vacaciones y por fotografía. La segunda, el motivo era más fuerte: conocer. “Quería involucrarme y grabar a la gente que estaba ahí, el trabajo que cualquiera podía hacer: un mozo, un albañil, trabajo de fábrica o valet parking”.

El primer video que fue un “boom”

“¿Cuánto se gana por hora en Estados Unidos?”, empieza otra de sus publicaciones, en la que revela la cantidad por cinco días trabajados. Sin saberlo, Julito compartió su publicación y dejó su teléfono. Cuando volvió a tomarlo, solo había pasado una hora y tenía miles de seguidores más. No se detienen, suben cada día 10.000 y así sucesivamente. “Fue muy masivo”, dice sobre ese momento, la primera vez que su cuenta explotó en notificaciones con su primer boom en esta red social.

La dinámica se repitió en diversas ocasiones. En TikTok, comenzó apenas el año pasado, mientras que en Instagram hace cinco, pero su foco era distinto. Actualmente, cada día le dedica al contenido al menos dos o tres horas, entre grabar historias y contestar mensajes y deja claro que todo requiere planeación: “Uno piensa que es superinstantáneo agarrar el teléfono, pero hay que hacer cortes y ver que sale”.

Los argentinos en Miami siguen el efecto imán

Miami es conocida por ser la ciudad favorita de muchos argentinos y Julito tiene una teoría. “Hay muchísimos argentinos, al mismo nivel de cubanos. Creo que en realidad es casi como un efecto imán, porque al haber tantos causa que vayan más. Si se supiera que hay en Nueva York o California también se irían para ahí”. El tiktoker incluso hace una radiografía de cómo están distribuidos los latinos: en Los Ángeles, hay más mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos, mientras que en Nueva York, según su visión, no hay tanta comunidad.

Al hablar de la realidad que viven los migrantes, prefiere evitar las polémicas. Para este joven, la suya no puede ser el estándar. “Cada uno tiene casos distintos, en el mío siempre me movilicé caminando o en colectivo y soy vegetariano, así que no gastaba tanto en carne”, enfatiza.

Con sus videos, emociona a quien los ve con una esperanza, sin importar su ocupación, la de conocer un poco más cómo se vive en contextos diferentes a los suyos. En los comentarios de sus clips, hay mucha gente que le pregunta cuánto se gana en diferentes labores y si hay oportunidades al emigrar a Estados Unidos, ya que la imagen del tan anhelado “sueño americano” sigue latente. Tras su experiencia, Julio cree que la situación depende del lado por el que se mire y de las características de cada persona.

“Tuve amigos mexicanos que decían que les iba bien económicamente, pero que desearían volver a su país. También conocí gente que jamás regresaría. Pienso que en normas generales les va medianamente bien para arriba, eso es diferente de la realidad en varios países latinoamericanos”.

De fotógrafo a creador de contenido

Describirse a sí mismo puede llegar a ser difícil. Este joven solo tiene la certeza de que hace lo que le gusta en cada momento: “Encaré el viaje, con mi cámara y sin tener idea (…) La verdad no tenía idea de que iba a vivir de la fotografía. No fue suerte, en ese país, la verdad que cualquiera pude vivir de lo que ame si se dan maña”, se lee en una de sus publicaciones de Instagram.

Precisamente así inició todo. Llegó a Estados Unidos y era un fotógrafo que poco a poco fue enfocando el objetivo y ahora se describe como creador de contenido. El primer paso fue Youtube, con un video sobre un viaje a Colombia en el que usó su amor por la producción y fotografía para hacer un blog con su experiencia, dirigido a sus pocos seguidores y amigos. Hoy ese clip tiene más de un millón de reproducciones.

“Ahora hasta me paga la renta aquí, en Argentina”, señala mientras sonríe. Lleva cuatro meses de haber retornado a su país y el contenido y las experiencias que grabó no se acaban, las sigue publicando.

Qatar: la siguiente parada

Ahora sigue otra aventura. Julio se va a Alemania con su novia, sin certidumbre, pero con muchas ganas de seguir mostrando cómo es la vida en cada lugar que visite.

“Me iré con mi novia, tal vez en agosto. Iríamos tres meses a Alemania, luego a Qatar en el Mundial. Tramitaríamos la visa europea o permiso de trabajo, que nos permite trabajar un año”, revela.

Se mantendrá fiel a su estilo, con un toque en algunos videos para gente latina que quiera estar en sus zapatos. “Hay gente que te cuenta su vida siendo médico, los latinos queremos ver cómo es ir y trabajar. Estamos listos en cualquier momento”, concluye este tiktoker viajero, que con su contenido exhibe un poco más de la vida en cada destino que su lente logra capturar.