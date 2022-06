Muestra los escabrosos detalles de su departamento en Miami y dice que la inmobiliaria la engañó

Una mujer llamada Hanna se hizo viral en TikTok por dejar al descubierto los desperfectos de su departamento en Miami, Florida, y cómo a pesar de ello los dueños le aumentaron el costo del alquiler. La usuaria filmó varias partes de su vivienda y el edificio donde se encuentra: algunas estancias están deshabilitadas y hay cucarachas y basura por todos lados. Además, el mal estado de muchos artefactos del conjunto habitacional son evidentes. Esto es lo que le dijeron los tiktokeros por su manera de vivir.

A través de su cuenta @hanna_gracie_, Hanna comentó en su clip que paga 3600 dólares de renta al mes, los cuales divide con un compañero que también vive con ella. Explicó que, cuando se mudó, pagaba una cantidad menor, pero aún con todos esos defectos, el administrador del departamento decidió aumentarles el precio.

Causa horror por su departamento en Miami

El video comienza con una foto del elevador que tiene un letrero para alertar a los residentes de que está fuera de servicio. Después, muestra una pantalla táctil que sirve para que los habitantes firmen sus paquetes al recibirlos, solo que está rota. Hasta ahí todo parecía normal, pues estos accidentes podrían ser parte de la dinámica de otros edificios.

Lo más macabro comenzó cuando se captó una silla rota dentro del ascensor, con la leyenda: “¿Esto es una amenaza?”. Y es que las fotografías que compartió la tiktoker narran eventos demasiado inesperados, pero que a la vez causan intriga sobre las razones por las que hay diferentes objetos colocados sin explicación aparente.

Otro fragmento del video muestra a una cucaracha que camina sobre la estufa, mientras que en un clip más se aprecia el gimnasio del edificio que, al parecer, antes estaba bien equipado, pero ahora ya no tiene mancuernas. De acuerdo con Hanna, el ambiente tampoco es bueno, ya que los vecinos no se llevan bien entre sí.

Los vecinos se dejan recados agresivos en los pasillos TikTok @hanna_gracie_

En una fotografía más se puede constatar la última afirmación, pues hay un letrero en uno de los pasillos que dice lo siguiente: “Por favor, si recibiste un paquete por error, devuélvelo a la dirección. ¿Por qué guardar cosas que no son tuyas? Haz lo correcto”.

Alarmas a toda hora, orina de perro y sangre

Si los detalles anteriores ya parecen suficientes para buscar otra residencia, todavía hay mucho más. La tiktokera incluyó en su video algunas ocasiones en las que su alarma de incendio se activa en diferentes horas: 7:25 am, 2:37 am y 1:09 am, sin amenaza de fuego a la vista.

Además, Hanna aseguró que había encontrado orina de perro y una calabaza tallada en el elevador, lo cual indica que nadie respeta el espacio de los demás. En ese sentido, mostró también las manchas de sangre que hay en los pisos de su departamento y las “bolas de pelo” que hay en el pasillo.

El video ya acumula más de 100.000 reproducciones en la red social y cientos de usuarios le han hecho comentarios cuestionándole sobre por qué decidió alquilar ese espacio si vio las condiciones en las que estaba. También le sugirieron mudarse a otro sitio más limpio y cómodo.

Sin embargo, ella argumentó que cuando fue a ver el departamento, la administración “se ocupó muy bien de ocultar todos los desperfectos”, y que tanto ella como su compañero decidieron rentarlo porque quedaba cerca de sus lugares de trabajo.

Además, especificó que en un inicio la renta costaba 2100 dólares al mes, pero con la renovación del contrato se las aumentaron: “Los precios crecieron tras la renovación. Rentamos aquí porque estaba cerca de nuestros trabajos. También hacen un trabajo maravilloso al ocultar todo esto durante las visitas a los departamentos”, explicó esta tiktoker que cada día tiene descubrimientos en su hogar.