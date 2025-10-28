El empresario Mark Cuban reveló su fórmula del éxito para alcanzar el sueño americano y criticó a Trump

El empresario multimillonario Mark Cuban reveló la clave del éxito para alcanzar el “sueño americano”, perseguido e idealizado por muchos ciudadanos estadounidenses y migrantes que emigran a Estados Unidos en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida. Según el antiguo dueño mayoritario de los Dallas Mavericks, existe una fórmula para lograrlo, pero advirtió que no llegará de forma “automática”.

Mark Cuban revela su fórmula para alcanzar el “sueño americano”

En primer lugar, el magnate señaló que el “sueño americano” exige un gran esfuerzo. “Requiere de trabajo y de una dosis saludable de miedo. No es algo que simplemente sucede automáticamente”, resaltó Cuban.

Esta reflexión está arraigada en las experiencias que el multimillonario, oriundo de Pensilvania, vivió en su infancia. En diálogo con el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en el podcast del mandatario emitido la semana pasada, Cuban relató que observó cómo sus padres trabajaban todos los días desde las 7 hasta las 18 hs. Así, decidió que en el futuro querría manejar su propio tiempo.

“El sueño americano está construido por emprendedores de pequeños negocios”, indicó. Cuando aún era un niño, dijo que deseaba retirarse a los 35 años y, para ello, se puso el objetivo de invertir esfuerzo y estrategias en su trayectoria empresarial.

El fundador de Cost Plus Drugs destacó que las pequeñas compañías y los emprendimientos suelen asumir mayores riesgos, pero que también impulsan la innovación y mantienen a flote a las comunidades locales. Por ello, representarían una gran oportunidad para lograr el “American Dream”.

Cómo puso en práctica el empresario Cuban su fórmula para lograr el “sueño americano”

Cuban emprendió su camino con la venta de tarjetas de béisbol y bolsas de basura, puerta a puerta, cuando tenía diez años. La idea surgió de un pedido de dinero a su padre para poder comprarse unas zapatillas de baloncesto y un amigo le ofreció una caja del material para generar sus propias ganancias.

El multimillonario indicó que, si él pudo lograr ese objetivo, cualquier persona es capaz de vender “cualquier cosa”.

El empresario hizo un repaso por su trayectoria profesional y señaló cuál es la clave para potenciar la economía Facebook/Mark Cuban

Luego de graduarse de Licenciado en Administración en la Universidad de Pittsburg, decidió comprar un bar cerca de la Universidad de Indiana. Según relató frente al gobernador de Kentucky, su plan nunca fue construir una empresa histórica, sino generar valor y venderla.

En 2023, vendió la mayor parte de su participación en los Dallas Mavericks (actualmente solo posee el 27% de las acciones) y fundó la farmacia en línea Cost Plus Drugs.

Cuban apuntó contra una medida de Donald Trump que afecta a las empresas

El productor ejecutivo de Shark Tank señaló ciertas políticas del presidente de Estados Unidos por tener un “enfoque excesivo” y cuestionó los motivos que llevaron a los estadounidenses a apoyarlo. “La única persona que puede convencer a un votante de no votar a Trump es Trump”, aseveró.

En ese sentido, indicó que el mandatario republicano cumplió tres promesas de campaña en lo que lleva de mandato: el cierre de la frontera, las deportaciones masivas (sobre las que puntualizó que realizó un “trabajo horrible en su enfoque”) y la eliminación de los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión.

Cuban señaló tres acciones que Trump cumplió en su mandato y cuestionó su enfoque SAUL LOEB� - AFP�

Con respecto al segundo mandato de Trump, Cuban resaltó una medida que impactó en las pequeñas empresas y negocios emprendedores, que son la clave para lograr el “sueño americano” según su visión. El multimillonario apuntó contra los aranceles impuestos por el gobierno federal y aseguró que “tendrán un efecto horrible en la inflación”, así como que “es crucial” conocer la visión de las personas que sufren las repercusiones del incremento de precios en la economía.