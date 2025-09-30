LA NACION

Sueño americano cumplido: cruzó ilegalmente desde México, creció con miedo a la policía y hoy es el latino con el rango más alto

El hombre trabaja como Mayor en el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y busca fortalecer los lazos de la fuerza con la comunidad latina

Jesús Rendón, Mayor en el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg
Jesús Rendón, Mayor en el Departamento de Policía de Charlotte MecklenburgCaptura video @CMPD

A los seis años, Jesús Rendón ingresó a Estados Unidos de modo ilegal. Cruzó la frontera con su madre y creció en un barrio azotado por la violencia, con miedo a la policía. Hoy ocupa el puesto de Mayor en el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) y se esfuerza por cambiar la relación entre la comunidad latina y esa institución.

Jesús Rendón: de cruzar la frontera sin papeles a jefe policial en Estados Unidos

“Nací en México, en Culiacán, Sinaloa, y me vine aquí sin papeles”, contó Rendón en una entrevista con La Noticia, donde explicó que tiempo después pudo regularizar su estatus migratorio. “Afortunadamente, no fui indocumentado por mucho y no viví el estigma de ser inmigrante”, remarcó.

Rendón, en el medio de la foto. con sus compañeros de fuerza
Rendón, en el medio de la foto. con sus compañeros de fuerza´Facebook: Charlotte-Mecklenburg Police Department

Su familia se instaló en Los Ángeles, donde vivió 12 años en medio de pandillas y narcotráfico. “Era la cultura de ese entonces: violencia y muertos. De hecho, la policía no entraba a esa zona para apoyar a la comunidad”, recordó.

A ese contexto difícil se sumaron los problemas económicos en su hogar. Sus padres luchaban para sostener a la familia. “Trabajaban muy, pero muy duro. Crecimos humildemente, pero con orgullo. Batallando para salir adelante, que es algo que hacen los inmigrantes, salir a trabajar para llevar el pan a la mesa”, relató.

Cómo el miedo a la policía inspiró a Rendón a transformar la relación con los latinos

Rendón explicó que en los años ’80 y ’90 los titulares sobre brutalidad de las fuerzas de seguridad y racismo eran frecuentes en Los Ángeles. “Yo tenía miedo de la policía, pensaba que eran racistas y que estaban en contra de mi comunidad”, expresó.

Sin embargo, esa sensación lo llevó a plantearse un objetivo: ingresar a la CMPD para combatir desde adentro la discriminación y cambiar la relación con la población latina. “Pensé que si yo era policía, podría cambiar internamente esto y reportar el racismo si lo veía”, afirmó.

Rendón, atrás, se sumó a la Policía para mejorar la relación de la institución con la comunidad latina
Rendón, atrás, se sumó a la Policía para mejorar la relación de la institución con la comunidad latina´Facebook: Charlotte-Mecklenburg Police Department

Mientras otros miembros de su familia trabajaban en la construcción, Rendón buscó otra alternativa para su vida. “Quería hacer algo más, ir a la escuela, recibir educación, ir al Ejército. Necesitaba un cambio y salir de ese ambiente donde había mucha violencia”, dijo.

Ingresó al Ejército en Georgia, donde sirvió por tres años y medio. Luego, en 2001, se presentó para unirse a la patrulla de carreteras, aunque pronto entendió que su propósito se encontraba en otro lugar. “En la oficina de carreteras o como alguacil se trabaja escribiendo multas, en accidentes o en la cárcel, mientras que la policía hace de todo: investigan homicidios, robos y violencia doméstica; por lo tanto, es un trabajo más cercano”, explicó.

Rendón sirve en el departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg
Rendón sirve en el departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg´Facebook: Charlotte-Mecklenburg Police Department

La trayectoria de este migrante en el CMPD: de patrullero a Mayor latino

Su ingreso al CMPD marcó un nuevo comienzo. Desde febrero de 2001 escaló paso a paso: primero patrullero, luego detective de narcóticos durante ocho años, sargento, teniente, capitán y, finalmente, Mayor. Desde el 23 de mayo de este año está a cargo de tres divisiones: Hickory Grove, North Tryon y University City. Es el latino con el cargo más alto de la fuerza.

En la actualidad, el departamento cuenta con cerca de 1800 oficiales y solo hay un 8% de hispanos, aunque no todos dominan el español, informó el medio citado. En 2023, apenas 85 de los 119 agentes de esa ascendencia hablaban el idioma. Para Rendón, esta diferencia es clave: “Pienso que la policía tiene que conocer a quién está sirviendo y también invito a los jóvenes a que se den la oportunidad de hablar y explorar esta carrera como una opción”.

Con casi 25 años de servicio, Rendón reconoce que su meta principal es mantener el vínculo con la población hispana. “Me asusta que perdamos a la comunidad latina, que perdamos su confianza por todo lo que está pasando a nivel nacional”, reconoció.

Para él, haber crecido con limitaciones lo ayuda a comprender mejor a quienes hoy enfrentan situaciones similares. “Sé lo que es ser pobre, lo que es tener hambre y tener menos, por eso sé que la gente a la que le servimos en la comunidad es gente que batalla todos los días”, expresó.

