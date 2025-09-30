Sueño americano cumplido: cruzó ilegalmente desde México, creció con miedo a la policía y hoy es el latino con el rango más alto

A los seis años, Jesús Rendón ingresó a Estados Unidos de modo ilegal. Cruzó la frontera con su madre y creció en un barrio azotado por la violencia, con miedo a la policía. Hoy ocupa el puesto de Mayor en el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) y se esfuerza por cambiar la relación entre la comunidad latina y esa institución.

Jesús Rendón: de cruzar la frontera sin papeles a jefe policial en Estados Unidos

“Nací en México, en Culiacán, Sinaloa, y me vine aquí sin papeles”, contó Rendón en una entrevista con La Noticia, donde explicó que tiempo después pudo regularizar su estatus migratorio. “Afortunadamente, no fui indocumentado por mucho y no viví el estigma de ser inmigrante”, remarcó.

Rendón, en el medio de la foto. con sus compañeros de fuerza ´Facebook: Charlotte-Mecklenburg Police Department

Su familia se instaló en Los Ángeles, donde vivió 12 años en medio de pandillas y narcotráfico. “Era la cultura de ese entonces: violencia y muertos. De hecho, la policía no entraba a esa zona para apoyar a la comunidad”, recordó.

A ese contexto difícil se sumaron los problemas económicos en su hogar. Sus padres luchaban para sostener a la familia. “Trabajaban muy, pero muy duro. Crecimos humildemente, pero con orgullo. Batallando para salir adelante, que es algo que hacen los inmigrantes, salir a trabajar para llevar el pan a la mesa”, relató.

Cómo el miedo a la policía inspiró a Rendón a transformar la relación con los latinos

Rendón explicó que en los años ’80 y ’90 los titulares sobre brutalidad de las fuerzas de seguridad y racismo eran frecuentes en Los Ángeles. “Yo tenía miedo de la policía, pensaba que eran racistas y que estaban en contra de mi comunidad”, expresó.

Sin embargo, esa sensación lo llevó a plantearse un objetivo: ingresar a la CMPD para combatir desde adentro la discriminación y cambiar la relación con la población latina. “Pensé que si yo era policía, podría cambiar internamente esto y reportar el racismo si lo veía”, afirmó.

Rendón, atrás, se sumó a la Policía para mejorar la relación de la institución con la comunidad latina ´Facebook: Charlotte-Mecklenburg Police Department

Mientras otros miembros de su familia trabajaban en la construcción, Rendón buscó otra alternativa para su vida. “Quería hacer algo más, ir a la escuela, recibir educación, ir al Ejército. Necesitaba un cambio y salir de ese ambiente donde había mucha violencia”, dijo.

Ingresó al Ejército en Georgia, donde sirvió por tres años y medio. Luego, en 2001, se presentó para unirse a la patrulla de carreteras, aunque pronto entendió que su propósito se encontraba en otro lugar. “En la oficina de carreteras o como alguacil se trabaja escribiendo multas, en accidentes o en la cárcel, mientras que la policía hace de todo: investigan homicidios, robos y violencia doméstica; por lo tanto, es un trabajo más cercano”, explicó.

Rendón sirve en el departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg ´Facebook: Charlotte-Mecklenburg Police Department

La trayectoria de este migrante en el CMPD: de patrullero a Mayor latino

Su ingreso al CMPD marcó un nuevo comienzo. Desde febrero de 2001 escaló paso a paso: primero patrullero, luego detective de narcóticos durante ocho años, sargento, teniente, capitán y, finalmente, Mayor. Desde el 23 de mayo de este año está a cargo de tres divisiones: Hickory Grove, North Tryon y University City. Es el latino con el cargo más alto de la fuerza.

En la actualidad, el departamento cuenta con cerca de 1800 oficiales y solo hay un 8% de hispanos, aunque no todos dominan el español, informó el medio citado. En 2023, apenas 85 de los 119 agentes de esa ascendencia hablaban el idioma. Para Rendón, esta diferencia es clave: “Pienso que la policía tiene que conocer a quién está sirviendo y también invito a los jóvenes a que se den la oportunidad de hablar y explorar esta carrera como una opción”.

Con casi 25 años de servicio, Rendón reconoce que su meta principal es mantener el vínculo con la población hispana. “Me asusta que perdamos a la comunidad latina, que perdamos su confianza por todo lo que está pasando a nivel nacional”, reconoció.

Para él, haber crecido con limitaciones lo ayuda a comprender mejor a quienes hoy enfrentan situaciones similares. “Sé lo que es ser pobre, lo que es tener hambre y tener menos, por eso sé que la gente a la que le servimos en la comunidad es gente que batalla todos los días”, expresó.