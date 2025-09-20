Cumplió el verdadero sueño americano: ahorró US$100.000 en cuatro años para construir departamentos en Colombia

En solo cuatro años, una joven colombiana que vive en Estados Unidos, alcanzó un objetivo que muchos ven inalcanzable: ahorró 100 mil dólares y construyó seis departamentos en su país natal. Contó que lo hizo con mucho esfuerzo, ya que siempre tuvo dos trabajos. “Fue difícil, pero fue la única forma en que pude lograrlo”, explicó.

Cómo empezó el proyecto en Colombia: una decisión clave y el primer logro

Angie Urrega, una migrante colombiana, contó en sus redes sociales que dejó su país y se fue a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.

En un video que publicó en su cuenta de Tiktok explicó que tomó la decisión de juntar todo el dinero que pudiera para lograr su independencia financiera: “Me propuse ahorrar US$1000 mensuales”.

Así ahorró para construir en su país

Urrega siguió este plan cuatro años. Así, el ingreso que obtenía por su segundo trabajo lo ahorraba completo: “Cuando llegué a US$5000, mi papá me ayudó a conseguir un lote de siete por 14 metros, por US$12.000 en Colombia".

Mientras ella trabajaba en EE.UU. su padre se ocupó de los trámites en su país natal. “Me ayudó con todo el papeleo para hacer una promesa de venta por notaría”, dijo. Así, cuando finalizó el año, el dinero que había reunido le alcanzó para “terminar de pagar el lote”.

El terreno propio se convirtió en la base de todo el plan. Su padre y su primo la ayudaron desde Colombia para que pudiera alcanzar su meta. En tanto que ella redobló sus esfuerzos.

Es colombiana y ahorró US$ 100 mil para construir departamentos en su país

El sacrificio en EE.UU.: dos trabajos y gastos reducidos

Ya con el terreno propio, Angie implementó una estrategia drástica de reducción de gastos. En otro de sus clips, contó: “Uno que tiene un salario mínimo no tiene otra opción más que reducir gastos”.

Empezó con recortar el dinero que pagaba de renta. “Las habitaciones compartidas en las zonas de estudiantes son muy normales”, explicó. Eso fue lo que consiguió y, según detalló, pasó a pagar apenas US$350 por mes.

También mencionó otras opciones, como vivir en trailers, que costaban US$400 mensuales. Incluso propuso seguir el ejemplo de un amigo suyo: “Arrendó un departamento con dos habitaciones, alquiló los dos cuartos y él vive en la sala”.

La joven consideró que hay que aplicar el ingenio para ahorrar y estar abierto a todas las posibilidades. Según consideró, al tener dos trabajos no se necesita tanto espacio. “Tú solo llegas a dormir. Entonces, ¿por qué estás pagando algo donde tú solo llegas a bañarte y listo?”, se preguntó.

Dos empleos y disciplina financiera: “Es prácticamente dejar de vivir”

Además del ahorro en vivienda, Angie aseguró que trabajar en dos empleos fue esencial para avanzar en su proyecto. “Con lo que yo hacía en un solo trabajo, me alcanzaba para vivir”, dijo. Ese sueldo de US$1300 eran su presupuesto mensual.

En tanto que el dinero que obtenía por su segundo trabajo lo ahorraba completo. “La clave está en tener un segundo trabajo”, afirmó.

Urrega reconoció que durante esos cuatro años dejó de lado todo tipo de actividades de esparcimiento y descanso, lo que implicó un gran sacrificio: “Fue difícil decirle ‘no’ a las salidas, ‘no´ a las fiestas de fin de semana, a los viajes, a todo". Sin embargo, remarcó que esa fue la única forma de lograr su objetivo.

Así ahorró para construir departamentos

Premio al esfuerzo: seis departamentos en Colombia

Si bien Angie señaló que ese período de cuatro años fue “prácticamente, como dejar de vivir”, consideró que el esfuerzo valió la pena. Ahora, la joven es dueña de seis departamentos en Colombia.

Al dividir la inversión total por las unidades construidas, el costo promedio de cada departamento quedó en US$15.000.

“Yo misma hice los planos gráficos de mi casa, el ingeniero hizo los planos estructurales y contraté al encargado de obra”, resaltó.