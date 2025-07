El estado que permite solicitar la licencia de conducir a inmigrantes en EE.UU. con solo el pasaporte

En Connecticut, los inmigrantes indocumentados pueden solicitar una licencia de conducir conocida como Drive-Only, al presentar únicamente su pasaporte vigente. Esta modalidad permite a las personas sin estatus migratorio legal conducir de manera regular dentro del estado.

Quiénes pueden tramitar una licencia Drive-Only en EE.UU.

Según detalla el Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut (DMV, por sus siglas en inglés), la licencia Drive-Only está destinada exclusivamente a personas indocumentadas de 16 años o más que no pueden demostrar su estatus legal en Estados Unidos. “Los ciudadanos de EE.UU. y los inmigrantes y no inmigrantes documentados (incluidos los visitantes B1 y B2) no son elegibles”, indicó la agencia estatal.

La credencial no es válida para fines de identificación federal ni se puede utilizar para votar. Además, aunque la licencia de conducir emitida en Connecticut puede ser reconocida en otros estados, las autoridades recomiendan consultar previamente con las entidades locales del estado de destino, ya que su aceptación puede variar con las normativas de cada jurisdicción.

Cómo aplicar a una licencia de conducir como inmigrante indocumentado en Connecticut

Para aplicar a una licencia Drive-Only se deben proporcionar los documentos originales o autenticados tanto para obtener un nuevo permiso o para renovarlo. Según el DMV, no se aceptan fotocopias, fotocopias legalizadas, copias no certificadas y documentos dañados o mutilados.

Los interesados deberán presentar dos formas de identificación, y un documento de la lista de documentos primarios:

Pasaporte extranjero (que no haya expirado hace más de 3 años)

Documento de identificación consular válido, que no haya expirado, emitido por el país de ciudadanía

La lista de documentos secundarios permitidos son los siguientes:

Tarjeta de identificación nacional extranjera válida (actual o expirado)

Licencia válida de operador de un vehículo motorizado, que no haya expirado, con características de seguridad, emitida por otro estado o país

Certificado de nacimiento original con sello en relieve expedido por otro país

Certificado de matrimonio emitido por cualquier estado o territorio de Estados Unidos

Asimismo, los solicitantes deberán ser residentes de Connecticut por lo menos por 90 días. Para demostrarlo se deben presentar los siguientes documentos:

Se deben presentar dos comprobantes de correo postal o correo electrónico de dos orígenes diferentes que prueben que el interesado recibe correspondencia en su hogar en Connecticut.

En caso de mudanza en los últimos 90 días, se deben entregar traer cuatro piezas de correo postal; dos piezas de correo postal dirigidas a la nueva dirección y dos dirigidas a la dirección previa, cuya fecha debe ser mayor de 90 días si es de la Lista A o mayor de 12 meses si es de la Lista B.

A la fecha en la que el interesado visite el DMV, toda la correspondencia:

Debe incluir su nombre y dirección de residencia en Connecticut

Debe tener fecha mayor a 90 días de la Lista A

Debe tener fecha mayor a 12 meses de la Lista B

No puede tener fecha mayor a dos años

La Lista A incluye los siguientes documentos:

Una cuenta de un banco o compañía de hipotecas, compañía de servicios públicos, compañía de tarjeta de crédito, médico u hospital

Un estado de cuenta bancario o recibo de transacción bancaria que muestre el nombre y dirección postal del banco

Un talón de pago preimpreso

Un resumen de beneficios de Medicaid o Medicare

Cualquier correspondencia

Una confirmación de cambio de dirección del Servicio Postal de Estados Unidos que indique la dirección actual y anterior del solicitante

Una tasación de un bien inmueble del solicitante emitido por un tasador

con licencia

Cualquier registro de una escuela oficial que demuestre la inscripción

Mientras que estos son los documentos de la Lista B: