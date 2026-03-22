El exjefe antiterrorista pide que Trump escuche la oposición de MAGA a la guerra contra Irán

WASHINGTON.–Tras la muerte de 13 soldados estadounidenses durante las primeras semanas de la guerra con Irán, Joe Kent consideró que ya era suficiente. Era hora, dijo, de defender sus principios y renunciar a su cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista, consciente de que era probable que algunos de los otros asesores del presidente Donald Trump se volvieran contra él.

Kent, un soldado retirado de las Fuerzas Especiales cuya carrera militar incluyó 11 despliegues en combate, había decidido días antes que si las hostilidades con Irán se convertían en una guerra total como la que estamos viviendo ahora, no podría quedarse. Razonó que hacerlo contradiría una promesa que se había hecho a sí mismo años atrás durante la guerra de Irak, un conflicto costoso y devastador que llegó a considerar basado en mentiras e impuesto al pueblo estadounidense por la administración del presidente George W. Bush.

Joe Kent abandonó el servicio público en 2019 tras la muerte de su esposa, pero luego decidió incursionar en la política @joekent16jan19

“Le dije: ‘Si alguna vez llego a tener voz y voto, no voy a tolerar esto. Haré todo lo posible para evitarlo’”, declaró Kent en una entrevista de una hora con The Washington Post.

La sorprendente dimisión de Kent lo colocó en el centro de un acalorado debate sobre si la administración Trump debería continuar su guerra con Irán, y cómo hacerlo. Ahora, está exponiendo su postura ante sus compañeros conservadores a través de una serie de entrevistas con presentadores de podcasts populares entre la base política de Trump.

Según Kent, se trata de un esfuerzo coordinado para movilizar a los miembros del movimiento “Make America Great Again” del presidente y asegurar que escuche las voces disidentes sobre un tema que ha dividido a los republicanos.

Si bien algunos partidarios de Trump se inclinan por usar el poder militar para influir en los asuntos mundiales, otros, como Kent, afirman que decidieron apoyarlo en parte porque criticó duramente las guerras anteriores de Estados Unidos.

Joe Kent dimitió de su cargo en la administración Trump y mostró su oposición a la guerra en Irán @joekent16jan19

Funcionarios de la administración han arremetido contra Kent. Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, declaró que sus recientes entrevistas han estado “plagadas de mentiras”.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que encuestas recientes, incluida una del Washington Post , muestran que la decisión de Trump de lanzar la guerra contra Irán cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, especialmente de los republicanos.

El funcionario reconoció que “algunos comentaristas en línea con muchos seguidores” discrepan con Trump y señaló que los medios de comunicación han destacado esta postura “para intentar sembrar la división”, mientras que la base política del presidente “no muestra el menor vacilación”.

El líder antiterrorista de la administración Trump, Joe Kent, atribuyó el inicio de la guerra en Irán a la presión de Israel @joekent16jan19

La sonada retirada de Kent y su campaña de comunicación se producen en un momento en que Trump envía señales contradictorias sobre sus próximos pasos en Irán. Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar temas de planificación militar, han declarado que el Pentágono está elaborando opciones para la Casa Blanca que incluyen miles de paracaidistas del Ejército y marines.

Kent se negó a revelar los planes de la administración, pero afirmó que Trump parece tener que tomar “decisiones cruciales” en las próximas semanas.

Kent se ha centrado en las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, también asesor de seguridad nacional de Trump, quien afirmó tras el inicio de las hostilidades que Estados Unidos había comenzado la guerra, en parte, porque los funcionarios estadounidenses sabían que Israel iba a atacar de todos modos y la administración preveía que Irán tomaría represalias contra las instalaciones estadounidenses en la región.

La carta de renuncia de Joe Kent

Kent informó a la Casa Blanca de su renuncia el lunes pasado, con la intención de reunirse con Trump y presentar su dimisión en persona. Sin embargo, él y su superior inmediato, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, se reunieron con el vicepresidente JD Vance, un detalle que The Post publicó por primera vez al día siguiente.

Kent afirmó que Vance le preguntó por qué dejaba la administración y que su salida se produjo en buenos términos.

Según Kent, el presidente le dijo que estaba “un poco sorprendido” y que no estaba de acuerdo con su valoración de que los funcionarios israelíes habían involucrado a Estados Unidos en un conflicto innecesario. Sin embargo, también “terminaron en buenos términos”.

Vance también sirvió en la guerra de Irak y ha expresado repetidamente su escepticismo sobre las guerras estadounidenses en el extranjero. En los últimos días, ha demostrado su lealtad al presidente , afirmando que “cuando el presidente de Estados Unidos toma una decisión, es responsabilidad de cada uno contribuir a que esa decisión sea lo más eficaz y exitosa posible”.

La salida pública de Kent causó un gran revuelo, no solo porque es el primer funcionario de alto perfil de la administración en romper filas, sino también por su valoración, que detalló en su carta de renuncia, de que los funcionarios israelíes y “miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses” trabajaron en conjunto para “engañar” a Trump y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y convencerlo de que existía un “camino claro hacia una victoria rápida”.

Residentes observan y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan tras un ataque a una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad durante la campaña militar de Estados Unidos e Israel en Teherán Alireza Sotakbar - ISNA

Kent escribió en su carta de renuncia: “No puedo apoyar que la próxima generación vaya a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo en vidas estadounidenses”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a la carta afirmando que contenía “muchas afirmaciones falsas”.

Las reacciones en ambos lados del espectro político han sido diversas, relacionadas en parte con la trayectoria política de Kent. Esta incluye haberse postulado sin éxito dos veces al Congreso en el estado de Washington, haber respaldado las falsas afirmaciones de Trump de que derrotó a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y haber mostrado solidaridad con los detenidos por el gobierno estadounidense tras los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Algunos republicanos, incluidos veteranos de la guerra de Irak, como el senador Tom Cotton (republicano por Arkansas) y el representante Derrick Van Orden (republicano por Wisconsin), han indicado que respetan los inmensos sacrificios que ha hecho la familia de Kent, pero no están de acuerdo con su interpretación de la guerra de Estados Unidos en Irán.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habla en una conferencia de prensa Ronen Zvulun - Pool Reuters

En entrevistas concedidas la semana pasada, Kent también afirmó que las autoridades estadounidenses deben investigar con mayor detenimiento si existen vínculos entre Israel y el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk.

“Cuando uno de los asesores más cercanos del presidente Trump, que aboga abiertamente por que no entremos en guerra con Irán y por que reconsideremos, al menos, nuestra relación con los israelíes, es asesinado públicamente de repente y no se nos permite hacer preguntas al respecto, eso es un dato relevante”, dijo Kent a Carlson. “Es un dato que debemos analizar”.

Cuando The Post le preguntó a Kent sobre las acusaciones de antisemitismo, este sugirió que la religión no tiene nada que ver con sus preocupaciones.

“No recuerdo haber mencionado la palabra “judío” ni haber oído hablar de la religión de los israelíes", dijo. “Si la población cristiana de Israel estuviera al mando, tendría la misma opinión: un gobierno extranjero no debería dictar nuestra política exterior”.

Kent también criticó a Fox News, declarando a The Post que la cadena de noticias conservadora ha sido una parte importante de “ese ecosistema proisraelí” durante años y que a menudo se ha mostrado reacia a que aparezcan voces disidentes en antena.

Mark Levin, comentarista conservador proisraelí con un programa de televisión en Fox News y un programa de radio sindicado, dijo la semana pasada en las redes sociales que se preguntaba si Kent “estaba a punto de ser despedido, pero renunció rápidamente antes”.

El secretario de Estado de los EE.UU, Marco Rubio Kevin Wolf - FR33460 AP

Acusó a Kent de ser “parte de esa camarilla radical aislacionista de la derecha progresista” y predijo que los “medios de izquierda” lo “utilizarían para atacar al presidente”.

A pesar de la acusación, el equipo de Levin intentó que Kent participara en su programa de radio. La entrevista está programada para el lunes por la noche.

Kent parece ansioso por lo que podría ser una conversación tensa con Levin, y escribió en las redes sociales que, si bien una aparición en Fox News sería preferible, “esto funcionará”.

Kent afirmó estar dispuesto a colaborar con cualquier político para abordar sus inquietudes y considera que la oposición a las guerras prolongadas es un tema que trasciende las diferencias políticas. Si bien no toma en serio a la mayoría de los demócratas en este asunto, dijo que puede hacer excepciones. Sin embargo, no cree que la mayoría de los demócratas estén dispuestos a hacerlas con él.

Fuego y humo se elevan después de que un dron golpeara un depósito de combustible y obligara a suspender de forma temporal los vuelos cerca del aeropuerto internacional de Dubái AP

Por parte de los republicanos, Kent afirmó que será importante que el partido aborde su postura sobre las guerras en el extranjero, incluso durante el ciclo electoral de 2028, para que “tengamos una política exterior más realista y no intervencionista, y la consolidemos, de modo que no tengamos que volver a tener estos debates”.

“Creo que pensábamos que ya habíamos superado eso”, dijo Kent, “y entonces, efectivamente, lo habíamos superado”.