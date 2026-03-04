La advertencia de EE.UU. y su pedido de no viajar a 14 países: uno por uno, la lista con alertas roja, naranja y amarilla

En medio del conflicto bélico en Medio Oriente, el gobierno de Donald Trump emitió una advertencia de viaje para los ciudadanos estadounidenses. Mediante un comunicado, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) instó a las personas a evitar viajes a 14 países de la región, incluidos Irán, Irak e Israel.

Uno por uno, la lista de países con alertas roja, naranja y amarilla

El ataque de Estados Unidos a Irán desencadenó una serie de reacciones en Medio Oriente, con bombardeos a bases estadounidenses en distintos países. Mientras avanza la escalada bélica en la región, el DOS instó a los estadounidenses a evitar ir a cinco países, además de recomendar la reconsideración de viaje a otros ocho y extremar las precauciones en uno más.

La administración Trump instó a los ciudadanos estadounidenses a evitar los viajes a 14 países, cinco con alerta roja, ocho con alerta naranja y Egipto en el nivel 2 Alex Brandon - AP

De acuerdo con la información del DOS, los países con alerta roja (de nivel 4) son:

Irán

Irak

Líbano

Siria

Yemen

En línea con las advertencias, las autoridades estadounidenses recomendaron a los ciudadanos reconsiderar los viajes a:

Bahréin

Israel: alerta de nivel 3 para West Bank, pero nivel 4 en Gaza

Jordania

Kuwait

Omán

Catar

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

La advertencia especial por Egipto

Además, el gobierno de Trump instó a quienes tengan viajes preparados a Egipto a que extremen las precauciones. A través del mensaje en X, el DOS sostuvo que “la Administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses en todo el mundo”.

Luego, indicó: “Hemos aumentado el nivel de seguridad de Jordania, Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos al nivel 3. Egipto permanece en el nivel 2, lo que refleja que nuestra evaluación general de la situación de seguridad allí no ha cambiado por el momento.

Abandonar el país: el mensaje de EE.UU. para los ciudadanos en los 14 países con alertas

Las autoridades estadounidenses urgieron a los ciudadanos en los países con alertas roja y naranja a abandonar lo antes posible el territorio. En su sitio web, la embajada de EE.UU. en Irán compartió una guía para quienes están allí:

Debido a las operaciones militares en curso, se recomienda a los estadounidenses en Irán que se resguarden en sus hogares . Si es seguro hacerlo, deberían abandonar la región por tierra.

. Si es seguro hacerlo, deberían abandonar la región por tierra. Si no puede salir, la persona debe buscar un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio . Llevar provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

. Llevar provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales. Es importante tener un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno de Estados Unidos .

. Se recomienda evitar las manifestaciones , mantener un perfil bajo y estar atento al entorno.

, mantener un perfil bajo y estar atento al entorno. Las autoridades indican que es necesario estar pendiente a las noticias de última hora en los medios locales y prepararse para ajustar los planes.

y prepararse para ajustar los planes. Se recomienda mantener el teléfono cargado y mantenerse comunicado con familiares y amigos.

A su vez, el DOS indicó que el gobierno iraní puede restringir o impedir las salidas. Las personas con doble nacionalidad deben abandonar el país con pasaporte iraní.

El gobierno estadounidense de Donald Trump recomendó a los ciudadanos en los países con alertas roja y naranja a abandonar la región por tierra AFP

Las autoridades señalan que los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán. Mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades detengan a alguien.

Marco Rubio Aseguró Que EE.UU. Seguirá Atacando A Irán

Por este motivo, quienes no posean un pasaporte estadounidense válido deben solicitar uno en la embajada o consulado más cercano después de salir de Irán. Los cruces habilitados para salir del territorio son:

La frontera terrestre armenia en Agarak/Norduz : es necesario un pasaporte estadounidense válido y se puede permanecer hasta 180 días sin visa. Las personas con doble nacionalidad estadounidense que planeen entrar a Armenia con un pasaporte estadounidense, iraní o armenio no necesitan autorización previa.

: es necesario un pasaporte estadounidense válido y se puede permanecer hasta 180 días sin visa. Las personas con doble nacionalidad estadounidense que planeen entrar a Armenia con un pasaporte estadounidense, iraní o armenio no necesitan autorización previa. Frontera con Turquía: se necesita un pasaporte estadounidense válido. Es posible permanecer hasta 90 días sin visado. A partir del 2 de marzo, un pasaporte iraní no es suficiente para entrar a Turquía por tierra.

se necesita un pasaporte estadounidense válido. Es posible permanecer hasta 90 días sin visado. A partir del 2 de marzo, un pasaporte iraní no es suficiente para entrar a Turquía por tierra. Cruces fronterizos terrestres de Turkmenistán están cerrados, con la excepción de Sarakhs: los ciudadanos estadounidenses necesitan una autorización especial del gobierno de Turkmenistán antes de acercarse a la frontera.

El panorama en Medio Oriente que generó la alerta de viaje de EE.UU.

Luego del primer ataque estadounidense, la milicia iraní contraatacó a bases estadounidenses en varios países, con operaciones que se extendieron a objetivos no militares, incluidos sitios civiles e instalaciones energéticas.

Durante la primera oleada, murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien lideró el país desde 1989. Además, según el ejército israelí, decenas de altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) también fallecieron.

El número de muertos en Irán desde que comenzó la ofensiva estadounidense e israelí asciende a 787, según la Media Luna Roja Iraní. Desde su lugar, la organización estadounidense Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRANA, por sus siglas en inglés) sostiene que 1097 civiles han muerto, incluidos 181 niños, según BBC.

Este miércoles, el gobierno estadounidense intensificó su ofensiva. Un submarino hundió el buque de guerra iraní IRINS Dena frente a la costa sur de Sri Lanka, informó el ministro de Defensa Peter Hegseth.

En una conferencia de pernsa, sostuvo que en unos pocos días la alianza israelí-estadounidense tendrá el control total del espacio aéreo iraní. “Eso significa que volaremos todo el día, toda la noche sobre Irán y encontraremos y destruiremos los misiles y la base industrial de Defensa del ejército iraní. Encontraremos y destruiremos a los líderes militares, volaremos sobre Teherán, sobre Irán, todo el tiempo que queramos, hasta que nos apetezca”, expresó, citado por Fox News.